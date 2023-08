– Emberségből ismét jelesre vizsgáztak a nyíregyháziak: több mint száz iskolatáskával, közel ugyanennyi tolltartóval, nagyon sok füzettel, gyurma-, zsírkréta- és vízfestékkészlettel, tanszerekkel járulhatunk hozzá iskolakezdéshez a városlakóknak köszönhetően – hangsúlyozta a rendezvényen Petró Árpád. A társaság vezetője hozzátette: a fő profiljuk a hulladékgazdálkodás, és a Ne dobd ki az iskolatáskád! elnevezésű akciójukkal eleget tettek egy prioritást élvező küldetésnek.

– Azzal, hogy jó állapotban lévő dolgokat gyűjtünk össze és adunk tovább, támogatjuk az újrahasználatot, ezáltal pedig kevesebb hulladék keletkezik. Ehhez a nyíregyháziak segítségét kértük, akik mellénk álltak, megkönnyítve a rászoruló családok gyermekeinek tanévkezdését.

– Az adománygyűjtő akciót három-négy évvel ezelőtt indítottuk el, aztán közbeszólt a pandémia, tavaly azonban újra meghirdethettük, és az idén sem akartuk kihagyni. A célunk változatlan: segíteni szeretnénk a nehéz anyagi helyzetben lévő szülőknek.

Szükségük van a támogatásra

– Amellett, hogy szolgáltatásainkkal a családban keletkezett működési zavarokat igyekszünk megoldani az érintettek bevonásával, minden adománynak – legyen az élelmiszer, ruha vagy használati tárgy – örülünk, amivel támogathatjuk a rászorulókat – árulta el Lengyelné Pogácsás Mária. A Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője hozzátette: vannak kiemelt időszakok, ilyen az iskolakezdés is.

– Az oktatási-nevelési intézmények visszajelzései alapján tudjuk, hogy nagyon sok gyerek hiányos feleszereléssel kezdi el szeptemberben az óvodát, iskolát. Ehhez az időszakhoz szeretnék a hulladékgazdálkodási társaság és a városlakók felajánlásaival hozzájárulni. A családsegítők jól ismerik az érintetteket, tudják, hol mire lenne igény, ezért úgy állítottuk össze az adománycsomagokat, hogy azok valóban személyre szabottak legyenek. Azt is vállaltuk, hogy eljuttatjuk az ajándékokat a családokhoz.

Gond van a szemléletünkkel

– Amikor a gyermekeink kinövik a ruháikat, továbbadjuk azoknak, akik még tudják használni, és ez visszafelé is működik. Baráti gesztus, ahogy ez az akció is, társadalmi felelősségvállallás, amit a nyíregyházi önkormányzat is támogat – mutatott rá Jászai Menyhért alpolgármester, aki szerint az a gond a fogyasztói szemléletünkkel, hogy sokszor olyan tárgyakat, eszközöket, élelmiszereket is kidobunk, amiket mások még örömmel használnának, elfogyasztanának. Ez pedig nem helyénvaló.

Dalanics Katalinnak három fia van, két iskolás és egy óvodás, akiket közfoglalkoztatotti bérből, egyedül nevel.

– Nem szoktam kérni, de örömmel és köszönettel fogadom, amit kapunk, mert nagyon jól jön minden segítség. Már megvettem egy pár dolgot, de az albérleti díjat és a számlákat is be kell fizetni. A barátok, ismerősök támogatnak, és a hasonló felajánlások is megkönnyítik kicsit a tanévkezdést.