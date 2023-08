Új vizeken, a Közép-Tisza 70 folyam-kilométeres szakaszán tisztították napokon keresztül a folyót a XI. Tiszai PET Kupa környezetvédői. A forrásvidéki sikeres beavatkozásoknak, a korábbi évek eredményes felső-tiszai hulladékgyűjtő akcióinak, továbbá a Kiskörei Duzzasztómű hulladékmegfogó képességének köszönhetően az ártéri erdőkben kevesebb hulladékkal találkoztak a PET-kalózok. Ennek ellenére a kitartó munkájuknak köszönhetően 937 zsák, mintegy 6,1 tonna szeméttől szabadították meg a folyót és árterét – tájékoztatta lapunkat a civil szervezet, és azt is megtudtuk, a résztvevők között egyre nagyobb arányban képviselteti magát a legifjabb nemzedék. A múlt héten lezárult, már hagyománynak számító futamról Molnár Attila Dávid, a PET Kupa társalapítója mesélt lapunknak.

Nem mindent lehet géppel

Mint mondta, a folyó szennyezettségének mértékén nagyon látszik, hogy három vízügyi igazgatóság dolgozik a területen.

– A kitartó munkájuknak hála sokkal tisztább a Tisza, a duzzasztómű nem csupán a vizet, hanem a szemetet is visszatartja. Minderről egy tudományos összefoglaló is készül, melyről augusztusban Bécsben tartok majd előadást egy neves konferencián. Ennek ellenére tekintélyes mennyiségű hulladék gyűlt össze, és vannak olyan területek, amiket egyszerűen képtelenség nagy létesítményekkel, esetleg gépekkel megtisztítani. Az ilyen helyeken, különösen az árterekben a szemét szinte beépül a környezetbe s később a talajba is. Sok országban nem foglalkoznak ezzel, mi viszont közbelépünk, és kitermeljük a szemetet – hangsúlyozta a társalapító, hozzátéve, a duzzasztómű működése miatt az alsó szakaszok a megtisztítás után hulladékmentesek is maradhatnak, azonban a Tisza felső szakaszán erre nincs lehetőség, folyamatosan érkezik a hulladék-utánpótlás Romániából és Ukrajnából.

Örültek a sok esőnek

– A PET Kupa hetén rendkívül csapadékos volt az időjárás, ám sokakkal ellentétben minket nem zavart az eső, sőt kifejezetten örültünk neki. A folyók vízvesztése és az erdőtüzek jelentik az igazi katasztrófát, ökológiai rendszerben gondolkodva jó dolog az eső. Az ítéletidő és a nagy viharok természetesen már más kategóriába esnek, de óriási szerencsénk volt, mert mindegyik szupercella elkerült minket. A díjkiosztót azonban a vihar miatt muszáj volt zárt térben megszervezni – tette hozzá Molnár Attila Dávid, majd kiemelte: rutinos résztvevők indultak az idei PET Kupán.

– Nincs két egyforma futam, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a flottánk Tiszabecstől Szolnokig már mindenhol járt a Tiszán az elmúlt években. Mindenhová eljutott az üzenetünk, és az is örvendetes, hogy a településeken tárt karokkal fogadnak minket, és egyre több polgármester is csatlakozik a kezdeményezésünkhöz. Minden alkalommal óriási élményekkel gazdagodunk, és úgy tűnik, beérik a sokéves munkánk gyümölcse. Nagyon rutinos csapatok indultak, nem volt közöttük kezdő, így a hajózás is rendkívül harmonikus volt. Aki egyszer belekóstol ebbe a világba, azt teljesen magával ragadja, jövőre is visszatér hozzánk, és nem csupán a környezet megtisztításáért, de a táj szépségéért is érdemes ezt csinálni – hívta fel a figyelmet Molnár Attila Dávid.

A sokévnyi rutin az eredményekben is tükröződik, hiszen a XI. PET Kupát ismét a Siemens Energy vállalati önkéntesekből és gyerekeikből álló csapata nyerte, akik az egy főre vetített hulladékgyűjtésben is a legjobbnak bizonyultak, elképesztő mennyiségű, 254 zsáknyi szemetet szedtek, megszerezve ezzel a Tisza Hőse díjat.