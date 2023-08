– Jelenleg 23 ezer álláskeresőről tudunk, ráadásul rengeteg hamarosan végző fiatal képzeli el a jövőjét a megyeszékhelyen, ahogy én is tettem néhány éve. A lehetőséget korábban részben hiányoztak, ám e téren nagyot léptünk és lépünk előre a közeljövőben. A Nyíregyházi Egyetem is megkerülhetetlen tényező a vármegye oktatásában és gazdaságában. Tavaly országosan visszaesett a felvett hallgatók száma, ám az intézmény akkor is képes volt növelni a hallgatói létszámot, az idén pedig még többen felvételiztek a Nyíregyházi Egyetemre. Míg tavaly több mint ezer diákot vettek fel, addig az idén több mint kétezret, ami óriási eredmény. Mindez azt jelenti, hogy a közoktatásnak helyben is van egy rendkívül erős fogadóintézménye a felsőoktatásban.

Óriási felelősség

Nagyon fontos célunk, hogy összekapcsoljuk a cégeket az oktatási intézményekkel, és bár ez leginkább a Szakképzési Centrum iskoláival valósul meg, a többi intézményre is nagy hangsúlyt fektetünk – hangsúlyozta dr. Kovács Ferenc, aki arra is rávilágított, a megyeszékhely önkormányzatának felelőssége messze túlmutat a város közigazgatási határain, mivel az itt tanuló diákok több mint fele a városon kívülről, a megyéből érkezik.

– Ez sok feladattal jár, de a város és a vármegye jövője érdekében az önkormányzat vállalja ezeket. Jelenleg is tervben vannak több milliárd forint értékben különféle energetikai és infrastrukturális fejlesztések, melyekkel a még hátralévő iskolákat szeretnénk korszerűsíteni, ezzel is emelve az oktatás színvonalát – hangsúlyozta a polgármester.

Fontos változások

A pedagógusok új életpályájáról és a köznevelésben történt fontosabb jogszabályváltozásokról tartott előadást dr. Madarász Hedvig, a Belügyminisztérium Köznevelésért Felelős Államtitkárságának főosztályvezetője. Mint mondta, a pedagógusok foglalkoztatását érintő új életpálya törvény sokakat lázban tart, és mivel sok újdonság van, fontos beszélni róla.

– Az egyik legalapvetőbb változás, hogy az új törvény egyfajta kódexként szabályozza a pedagógusok munkáját, ellentétben a korábbi módszerrel, amikor több területen és több jogszabályban történt mindez. A járvány és a háború miatt nem jutott elég energia a szakmai munkára, többek között ezért is van most egyszerre ennyi újdonság. Az új törvény a Munka törvénykönyvéhez hasonlóan a foglalkoztatás minden területét érinti – emelte ki a főosztályvezető.

Arra is rámutatott, sok félreértelmezés látott napvilágot az elmúlt hónapokban a jogszabályról, de a konferencián aktuális és hiteles tájékoztatást adnak a pedagógusoknak.

– Az új szabályozás megteremti a pedagógusok béremelésének feltételeit is, már csak a szükséges forrásokra van szükség. A teljesítményalapú bérezésről is szól az új törvény, de ezt az idén csak „tesztüzemben” vezetik be, a rendszer idei kipróbálása után jövőre tervezik élesben alkalmazni – tudatta dr. Madarász Hedvig.

A rendezvényen több szakmai előadást is hallhattak a résztvevők. Dr. Puszter Bernadett, az Oktatási Hivatal köznevelési elnökhelyettese, Gaszperné Román Margit, a Nyíregyházi Tankerületi Központ igazgatója és Kindruszné Munkácsi Ágnes, a Nyíregyházi Pedagógia oktatási Központ főosztályvezetője is értékes információkkal látta el a jelenlévőket.