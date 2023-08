A XII. Turkó Sándor tűzoltó emlékversenyt, a Tűzoltók 2023. évi egyéni horgászbajnokságát a székelyi Őzetanya-horgásztónál rendezte meg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség 2023. augusztus 11-én.

A kora reggeli sorsoláson rekordszámú tűzoltó horgász jelent meg, így 65 rajtszám közül a nevezések beérkezésének sorrendjében húzhatta ki mindenki a horgászhelyét.

A versenyszabályzat kiírásának megfelelően a szervezők lehetőséget biztosítottak a kihúzott horgászhelyek elcserélésére, és az adminisztrációt követően – a tervezetteknek megfelelően – 7 órakor megszólaló dudaszóra megkezdődött a horgászat. A szervezők 3 részre osztották a területet, és a 3 mérlegelőbizottság is megkezdte a munkáját.

Emlékezés a névadóra

– Már az első percekben is volt dolguk a mérlegelőknek, hiszen rengeteg bot görbült, és a tóban fogható halfajták mindegyike (ponty, amur, keszeg, kárász, harcsa, süllő) horogra akadt. Voltak, akiknek jobban, voltak, akiknek kevésbé gyarapodott a fogás, de ez természetesen függött az alkalmazott etetőanyagtól és a horgász ügyességétől is. A horgászok segítettek egymásnak a „zsákmány” kiemelésében, amit természetesen a mérlege­lés után a bizottság visszaengedett a vízbe – tájékoztatta szerkesztőségünket a rendezvényről Rubóczki Zoltán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Tűzoltószövetség általános alelnöke.

– A verseny végét 14 órakor ismét dudaszó jelezte, és az utolsó mérlegeléseket követően kialakult a végső sorrend. Az összesítést követően hamar kiderült, hogy 2023-ban megtört a ContiTech LT évek óta tartó „hegemóniája”, mert az idei évben elhalászták az orruk elől a nagy halakat és a díjakat. Az eredményhirdetés előtt a szervezők és a horgászok megemlékeztek a verseny névadójáról, Turkó Sándorról és az év elején elhunyt, a szervezésben minden évben aktívan részt vevő Fecske Lászlóról, akik immáron fentről szurkoltak a tűzoltó horgászoknak.

– Az eredményhirdetést követően közös ebéd elfogyasztásával és kötetlen beszélgetéssel zárult a tűzoltó horgászverseny. Remélem, jövőre ismét összemérhetik ügyességüket a tűzoltó horgászok – tette hozzá Rubóczki Zoltán.

A versenyt megnyerő Pekola Miklós az Ajaki Önkéntes Tűzoltóság színeiben érkezett a nemes küzdelemre két társával. Rendszeresen részt vesz a megmérettetésen, volt már hatodik helyezett is, egyszer pedig a Legnagyobb Hal Megfogója címet is átvehette.

Távolabbra tudott dobni

– Tízéves koromban kezdtem el horgászni, s azóta, immár harminchat éve tagja vagyok a Kisvárdai Dolgozók Sporthorgász Egyesületnek. Az egyesület kezelésében több tó is található, a kedvenc helyem a Bulgár, ott van bérelt helyem. Jó kis víz, szeretek ott horgászni, nem vágyom más tóhoz.

– Igaz, néha baráti társasággal több napra elutazom Gyomaendrődre a Körös-holtágakhoz, valamint vettem már részt pergetőversenyen Szabolcsveresmarton is – mondta el érdeklődésünkre a MÁV eperjeskei átrakó pályaudvarán dolgozó horgász, akit arról is faggattunk, mi lehetett a mostani sikerének a titka.

– A parttal szemben volt egy sziget, én egészen addig el tudtam dobni a készséget, míg a többiek nem. Nem tagadom, ebben jelentős szerepet játszott az alkatom is, hiszen két méter magas vagyok, a testsúlyom pedig 150 kg. Egy fenekezős bottal horgásztam PVA-módszerrel, vagyis olvadós zacskóval. Ebben 2-4 mm-es pellet volt, csaliként pedig 8 mm-es, ananászos ízesítésű pop upot használtam. Igyekeztem nagyobb méretű halakat fogni, a legkisebb 2,5 kg-os, a legnagyobb ponty 6 kilogrammos lehetett.

Dicsőséget szerzett Ajaknak

– Természetesen örültem a sikernek, jó érzés volt dicsőséget szerezni Ajaknak és az önkéntes tűzoltó-egyesületnek. Köszönet a szervezőknek és a házigazdáknak, Őzetanya tulajdonosainak. Ha lesz verseny jövőre, ígérem, ott leszek – tette hozzá Pekola Miklós.

MML

A verseny végeredménye

A XII. Turkó Sándor tűzoltó emlékverseny, a Tűzoltók 2023. évi egyéni horgászbajnokságának eredménye: 1. Pekola Miklós (Ajaki TE) 82 570 gramm, aki ezzel jogosulttá vált a „Vármegye Legjobb Tűzoltó Horgásza” cím viselésére, 2. Kovács György (Mátészalka KVK) 41 635 gramm, 3. László Attila Zoltán (Hazard Team Nyírbátor) 39 445 gramm, 4. Kékesi Csaba (Csenger ÖTP) 32 650 gramm, 5. Kovács Tibor (Ajaki TE) 31 475 gramm, 6. Szuromi András (ContiTech LT) 29 225 gramm. Különdíj A legnagyobb halat fogó horgász: Kékesi Csaba (Csenger ÖTP, 7305 gramm).





Borítókép:A versenyzők és a szervezők: Szuromi András, Kocsis Antal, László Attila Zoltán, Schweglerné Erdős Tünde, Dombrády László, Rubóczki Zoltán, Pekola Miklós, Kékesi Csaba, Kovács György, Kovács Tibor | Fotó: Miski Lajos