Idén májusban 5 szakma (divattervező, faipari technikus, informatikai rendszerüzemeltető, fodrász és kozmetikus technikus) harminckét diákja töltött el három hetet Bragában (Portugália), ahol napi 6 órában végeztek a tanult szakmájuknak megfelelő profilú vállalkozásnál gyakorlati tevékenységet. Új szakmai ismeretekkel és készségekkel gyarapodtak, európai uniós munkakörülményeket ismerhettek meg.

Egyedülálló lehetőség ez számukra, ahol a szakmai felelősségvállalásuk és attitűdjük mellett idegennyelvi szókincsük is fejlődött. A záróeseményen mindenki tanúsítványt kapott a képzés elvégzéséről, amit a későbbiekben az önéletrajzuk színesítésére tudnak felhasználni. A munkán kívül a kulturális kikapcsolódásnak is fontos szerepe volt, hiszen olyan jelentős városokat látogattak meg, mint Lisszabon, Porto, Fátima és Viana do Castelo.

Zajácz Beáta Éva

Divat- és stílustervező szakoktató, kisérőtanár