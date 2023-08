„A tudományok svédasztaláról csemegézhetnek a diákok a Mathias Corvinus Collegium (MCC) tehetséggondozó programjaiban.” Az MCC szlogenje mindent elárul arról, hogy 10 éves kortól egészen az egyetemi évek végéig számos képzési lehetőséget kínálnak a fiataloknak, kitüntetett figyelmet szentelnek a tehetségeknek. Az intézményben mindenki maga választja ki, mit szeretne tanulni, milyen tudományterületen, milyen ismeretekkel szeretne gazdagodni, nagy szabadságot adva ezzel a diákoknak. Nyíregyházán a Kálvin téri régi Postapalota épületében tavaly nyitotta meg kapuit az MCC, túl vannak az első sikeres tanévükön, s igencsak mozgalmas időszak elé néznek a következő hónapokban is, erről beszélgettünk Vargáné Bosnyák Ildikóval, az MCC nyíregyházi képzési központjának vezetőjével.

– Mintegy 125 fiatal került be az MCC programjaiba (Fiatal Tehetség Program, Középiskolás Program) az előző tanévben, ez a létszám szeptembertől tovább bővülhet 25 ötödikessel és újabb középiskolásokkal, akik előtt szeptemberben nyitva áll a lehetőség, hogy jelentkezzenek, csatlakozzanak hozzánk. A Középiskolás Programban nincs létszámkorlát – hívta fel a figyelmet a központvezető.

Hozzátette, sok érdeklődőt fogadtak júniusban a nyílt napjukon is, ahol a 10 évesek a robotika világába kukkanthattak be, illetve egy természettudományos kísérleti kurzust tartottak nekik azzal a céllal, hogy ízleljék meg, mit nyújtanak az MCC-s programok.

Kulcs: az élménypedagógia

– Az MCC ott kezdődik, ahol az iskola véget ér. Nem véletlenül szoktuk ezt hangoztatni, hiszen olyan tudományterületekkel, témákkal, projektfeladatokkal ismerkedhetnek meg a diákok nálunk, amelyekkel az iskolában nem találkoznak. Elmélyülhetnek egy-egy tudományterületben, kutathatnak témaköröket. Kritikai gondolkodásra, széles világlátásra sarkalljuk őket, miközben a műhelymunka során megszerzett ismereteket a továbbtanulásnál is jól kamatoztathatják. Nálunk nincsenek tankönyvek, és nincsenek tanárok. Kurzusvezetők, oktatók, trénerek dolgoznak, akik egyedi módszerekkel tanítanak, s a személyes találkozók, foglalkozások mellett az online térben is együtt munkálkodunk a diákokkal. Vezetjük őket a projektmunkákban, felkészítjük őket a versenyekre. Az a célunk, hogy feltárjuk, és megmutassuk nekik, miben tehetségesek, és segítsük őket képességeik kibontakoztatásában – fogalmazta meg a tehetséggondozó program küldetését Vargáné Bosnyák Ildikó, akitől megtudtuk, a Fiatal Tehetség Programra az idén is háromszoros volt a túljelentkezés. A központvezető hangsúlyozta, jó kis csapat alakult ki a nyíregyházi MCC-ben, a fiatalok nyitottak a világ dolgaira, okos meglátásaik vannak. Vannak köztük művészi hajlamúak, kreatív és alkotó típusúak, s ami fontos: egy igazán összetartó közösséget formáltak.

Nyitott rendezvények

Emellett a nyíregyházi MCC a helyi közélet egy üde színfoltja lett, 14 nyilvános rendezvényt tartott, előadásokat, kerekasztal-beszélgetéseket.

– Szeptembertől további izgalmas témákkal, neves előadókkal folytatjuk – ígérte meg a központvezető. Hozzátette, a nyitott rendezvényeket elsősorban a felnőtteknek szánják. Mindenki megtalálja azt a témát, ami őt érdekli, s persze a nemzetközileg elismert előadók szintén felkeltik a városlakók figyelmét.

Az elmúlt hónapokban olyan ismert személyiségek jártak Nyíregyházán, mint Luke Larson, Sullivan Ferenc, Veszprémy László Bernát, dr. Kiss Rajmund, dr. Mihalec Gábor, és még sorolhatnánk tovább a neveket. Volt szó világ- és geopolitikáról, diplomáciáról, klímaváltozásról, pénzügyekről, sportpszichológiáról, egyszóval sok-sok tudományterület és téma „kopogtatott be a Postapalota ajtaján”.

– Így lesz ebben a tanévben is, mozgalmas időszak előtt állunk. Készülünk a Szülők Akadémiájára s más karitatív programokra is. Olyan alkalmakra, amelyek a gyerekeket, a szülőket és az iskolákat még közelebb hozza hozzánk, hiszen az MCC nem működhetne sikeresen a szülők együttműködő készsége és a pedagógusok támogatása nélkül. ( A beszélgetés meghallgatható hírportálunkon, a www.szon.hu oldalon.)