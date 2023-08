Közeledik a szeptember, ami új fejezetet nyit nagyon sok gyermek életében. Az első szocializációs színtér (formális közösség) az óvoda, ahová be kell illeszkedniük a kis 3 éveseknek, s meg kell tanulniuk egy rakás új szabályt. Hogyan veszik az akadályokat? – erre voltunk kíváncsiak.

Meséljenek az ovis élményekről

– A bölcsődéből érkező gyerekeknek könnyen megy a beilleszkedés, ők már „gyakorlottak”, hiszen közösségből érkeznek hozzánk, ahol bizonyos szabályokat be kell tartaniuk, számukra sok minden már nem újdonság az oviban. Érzelmileg is elfogadják anyjuk távollétét, könnyen barátkoznak másokkal. Azok a családok, ahol nem járt bölcsődébe a kicsi, leginkább azzal tudják segíteni az óvodakezdést, ha rendszeresen néhány órára a nagyszülőre, a rokonokra bízzák csemetéjüket, érzékeltetve velük, hogy más is vigyázhat rájuk, nem csak ők, és ugyanolyan biztonságban vannak pl. a nagyinál, mintha otthon lennének – mondta el Kovácsné Mráz Ágnes pedagógus, a nyíregyházi evangélikus óvoda vezetője, hogyan készítheti fel a szülő gyermekét a rendszeres óvodába járásra.

Mint hozzátette, nagyon fontos az otthoni napirend betartása (alvás, étkezések, játékidő), így nem törik meg a gyerek napi ritmusa az új közegben sem.

– Nagyon sokat segít, ha a saját óvodás élményeinket elmeséljük szülőként. Lehetőleg a pozitív történeteket idézzük fel, hiszen ezáltal kerülhet érzelmileg közel a gyerekhez az intézményes nevelés, s jobban elfogadja majd a körülötte végbemenő változásokat. Nagy fordulat ez az életükben, az első érzelmi próbatétel, amikor távol kell maradniuk a biztonságot jelentő szülőtől. Mi, óvónők szeretettel és nagy-nagy türelemmel foglalkozunk a kicsikkel, minden gyerek más és más. Vannak, akiknek több időre van szükségük a beilleszkedésre, ők a beszoktatási időszak legelején még sírdogálnak, hiányolják a szüleiket, de aztán megszokják a közösséget, s megtapasztalják, öröm a kortársakkal játszani. Nem vitatott, hogy az óvoda a legideálisabb hely a fejlődésükre, ezért is kötelező óvodába járniuk a harmadik életévüket betöltött kisgyermekeknek.

– Jómagam mindig is a vegyes csoport híve voltam, ahol a nagyobbacskák szeretettel fordulnak a kicsik felé, bevonják őket a játékba, s a beszoktatási időszakban is támogatják őket. Megmutatják, hogyan kell megteríteni ebédnél vagy beágyazni alvás után, a közös tanulás révén együtt fejlődnek szociális készségeik. De mindenekelőtt nekünk az a legfontosabb, hogy megszeressék az óvodát, ezért ha valakinek arra van szüksége, hogy fokozatosan szokjon be, akkor arra is lehetőséget adunk. Az első napokban csak fél napig marad, majd ebédig, s végül már az oviban alvás is simán megy. Az a tapasztalatunk, hogy a szülők kellemesen csalódnak csemetéikben, a kicsik többsége gond nélkül feltalálja magát már az első néhány napban – osztotta meg tapasztalatait Kovácsné Mráz Ágnes.

A szülő is engedje el gyermekét

– Az óvodaérettség tulajdonképpen a gyermek életkorának megfelelő fejlettségi szintjének az elérését jelenti – erről már Oláh Gabriella szakpszichológus beszélt lapunknak. Elmondta, a szobatisztaság az óvodakezdés alapkritériuma, s ekkorra már elvárható bizonyos fokú önállóság is, például az étkezésben, öltözködésben. Mikor érett szociálisan, valamint pszichésen az óvodakezdésre a gyerek? – tettük fel a kérdést. S azt a választ kaptuk, akkor, ha képes a szülőről leválni az ovis, könnyen teremt kapcsolatot másokkal.

– Ez utóbbihoz egy bizonyos beszédfejlettségi szintre is el kell jutniuk a harmadik életévükre. Mire gondolok? Tudjon bemutatkozni, tudja megmondani, hogy hívják a szüleit, hol lakik. Képes legyen közölni szükségleteit (pl. ha WC-re kell mennie, éhes, szomjas stb.). Néhány kisgyerek idegen emberek előtt nem hajlandó megszólalni, ami nem jelenti azt, hogy nem mehet óvodába, de ezt a problémát mindenképp jelezni kell az óvodapedagógusoknak – emelte ki a szakember. A szülőknek pedig azt üzente, csak a nyugodt szülő tudja megnyugtatni a szorongó gyermeket. Ha a felnőtt is izgul, a gyerek is feszült lesz.

– Legyünk türelmesek, egy kisgyermekből nem egy nap és nem egy hét alatt lesz óvodás, hanem az elkövetkező hónapok alatt. Ne kezdjük a sírását valamilyen jutalommal, ajándékkal csillapítani, inkább biztassuk arra, hogy nyugodtan fejezze ki az érzéseit, mondja el, mitől fél, mi nem tetszik neki. Az esetek nagy részében a reggeli sírdogálások, hisztik pár héten belül spontán megszűnnek. Amennyiben 4-6 hét után is fennállnak, érdemes konzultációt kezdeményezni a gyermekpszichológus kollégával. KO