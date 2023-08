– A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület megalapításának az ötlete még akkor pattant ki a fejemből, amikor a hasonló nevű megyei és városi könyvtárban dolgoztam – jegyezte meg dr. Bihari Albertné, az egyesület alapító titkára.

A Móricz-hagyomány-őrzés az egyik kiemelt feladata volt a bibliotékának.

– Éreztem, hogy jó lenne egy olyan közösség, amelyik felvállalná, erősítené, kiegészítené a könyvtár és más intézmények, szervezetek ez irányú munkáját. A hívó szavamra 33 könyvtáros, tanár, irodalombarát rögtön csatlakozott 2005-ben a szervezethez, ma pedig már közel 200 tagunk van. Egyébként az igazi vonzerő az, amikor rendezünk egy-egy színvonalas programot, és szájhagyomány útján terjed a híre.

Népszerűsítik a műveit

Az egyesület alapításakor ünnepelték Móricz Zsigmond születésének 125. évfordulóját.

– Kiemelt céljaink között szerepel az író szellemi örökségének őrzése. A Móricz-kultusz ébrentartásában jeleskedő intézményekkel, civil szervezetekkel szövetkezve küldetésünknek tartjuk névadónk életművének felkeltését az irodalmi és szellemi közéletben.

– A megyénkben született írógéniusz leszármazottaival is jó viszonyt ápolunk-ápoltunk. Elsősorban a nemrég elhunyt nevelt fiával, dr. Móricz Imrével volt szoros a kapcsolatunk, akitől sok érdekességet hallhattunk névadónkról. Imre bácsi egy rendkívül kedves, végtelenül rendes ember volt, többek között megmutatta nekem azt a kancsót, amiből még Móricz Zsigmond is kortyolt. Két unokájával, Kolos Virággal és Kolos Rékával is együttműködtünk, ők a tiszacsécsei és a nyíregyházi megemlékezéseinkre is gyakran eljöttek, sajnos, Réka nemrég eltávozott az élők sorából.

– Móricz Zsigmond Börvelyben népdalgyűjtő úton járt, a helyi egyesülettel ott avattuk fel az író Bíró Lajos alkotta mellszobrát. Szatmárnémetiben, Nyíregyházán, Tiszacsécsén, Börvelyben is tartottunk tudományos konferenciákat, emléküléseket. Az ifjúság körében is terjesztjük Móricz szellemiségét, népszerűsítjük a műveit. A tanév végén voltam a Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskolában, ahol Móricz és a megye kötődéséről tartottam vetített képes előadást a gyerekeknek, és nagyon örültem annak, hogy rendkívül érdeklődőek voltak.

Jelenleg dr. Mercs István az egyesület elnöke, dr. Bihari Albertné az alapító titkár, Ignácz Lászlóné, dr. Nagy Balázs és Gerliczki András pedig az elnökség tagjai. – Dr. Mercs István szerkeszti a köteteinket, a kiadványainkat, amelyekből közel húsz jelent meg. Ő szervezi az irodalom- és művelődéstörténeti konferenciákat, melyeken előadásokat is tart. Dr. Nagy Balázs és Gerliczki András irodalomtörténészek kötetbemutatók aktív közreműködői, kiadványokat szerkesztenek, tanulmányokat írnak, előadásokat tartanak a tudományos konferenciákon. Ignácz Lászlóné a pénztárosi munkája mellett aktívan részt vesz a szervezőmunkában, az egyesület énekkarának betanítja a népdalokat, s szólóénekesként is fellép programjainkon.

Jelképes a tagdíj

– Az idén 2500 forint az egyesületi tagdíj, a közgyűlés megszavazta, hogy ez az összeg jövőre 3000 forintra módosul. Vannak támogatóink a tagjaink köréből, de sok jólelkű ember is segíti a munkánkat, és vannak, akik úgy színesítik a rendezvényeinket, hogy mindezt térítésmentesen teszik.

– A kiadványaink zömét pályázati forrásból jelentetjük meg. Hamar Péter irodalomtörténésznek két olyan kötetét adtuk ki, melynek témája Móricz Zsigmond élete és munkássága. A Modus Hodiernus sorozatunkban jelentettük meg Móricz Zsigmond művei a filmvásznon és A debreceni asszony című kötetet, ez utóbbi Magoss Olga és az író románcáról szól. Itt jelentettük meg Szilágyi Péter tagtársunk Móricz prügyi kötődéséről írt könyvét, s a tudományos konferenciáink szerkesztett változatát is megjelentetjük nyomtatott formában.

– A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület berkein belül 2014-ben alakult meg a Móricz Zsigmond Olvasókör azzal a céllal, hogy az egyesületi tagokat, valamint a könyvtárat látogató, olvasni szerető embereket, irodalombarátokat rendszeresen összehozza: hogy egy finom tea mellett beszélgessenek, véleményt cseréljenek közös olvasmány- élményeikről, illetve egy-egy elolvasásra ajánlott műről. Az irodalmi élmények megbeszélésén túl sok más közös programunk volt, ilyen például a várostörténeti, irodalmi séta, zenés irodalmi est, könyvbemutató.

– Hangsúlyosan jelen vagyunk az ország, a vármegye, a régió, valamint a határon túli területek kulturális vérkeringésében. Móricz Zsigmond a XXI. század emberének is példakép lehet. Minden évben a Hét krajcár megjelenésének az évfordulóján, október 15-e körül adjuk át a Móricz-emlékérmet, melyet másodikként dr. Móricz Imre kapott meg. Egyesületünk karitatív tevékenységet is folytat, rendszeresen támogatjuk a vármegyei vakok és gyengénlátók egyesületét és az Együtt Veled Alapítvány Szent József Védőotthonát.

Közösségépítő kirándulás

A Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület közel 50 fős csapata a szokásos nyári közösségépítő kirándulásán ez alkalommal Bács-Kiskun vármegye szellemi, épített és természeti örökségével ismerkedett meg.

– Utunk első állomása Nagykőrös volt, ahol Arany János 1851–1860 között élt és alkotott a református gimnázium irodalom és latin szakos tanáraként. Megnéztük az Arany János Múzeum kiállításait, a költő és a tanári kar, az Arany család köztéri szobrait, a város nevezetességeit.

– Kecskeméten városnéző séta során csodálhattuk meg a város szecessziós épületeit, templomait, Katona József emlékhelyeit.

Méltó hozzájuk

– Petőfi Sándor szülővárosában, Kiskőrösön részt vettünk a Petőfi Emlékház és az Úttörténeti Múzeum Múzeumok Éjszakájának sokszínű programsorozatán. Jártunk a lánglelkű költő kultikus helyénél, a szülőházánál, mely máig eredeti állapotában tárja a látogatók elé azt a miliőt, amelyben a költő megszületett. A Petőfi Emlékmúzeumban megnéztük a 7 év című állandó kiállítást, mely Petőfi 1842–1849 közötti alkotói korszakát mutatja be. Kalocsán megcsodáltuk a Nagyboldogasszony-főszékesegyházat és az Astriceum Érseki Múzeumot, és nem hagyhattuk ki a Népművészeti Tájházat sem. Kirándulásunk utolsó állomása Hajóson, a „pincefalu” volt, ahol a Cabernet Borturisztikai Látogatóközpontban vidám hangulatban kóstoltuk a finom nedűket és az ízletes falatokat. A jóra és a szépre nyitott közösség vagyunk, megragadunk minden olyan lehetőséget, ami a közösségünket erősíti, a jóllétünket szolgálja. Ez a közös program is méltó volt a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület pezsgő életéhez – mondta dr. Bihari Albertné.

LTL