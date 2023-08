Kiderült, a rendezvénynek otthont adó épület, az úgynevezett „ócska, vagy öreg” iskola mintegy 150 éves, ahol közel száz évig folyt a környező települések tirpák gyermekeinek a nevelése, oktatása. Az iskola nem csak a tanítást szolgálta, de itt volt a helye – mivel evangélikus intézmény volt – az egyházi eseményeknek, előadásoknak, filmvetítéseknek. Sok embert megmozgattak (pl. a szülőket és az itt lakókat) a különböző alkalomból tartott ünnepségek, megemlékezések. Működött benne könyvtár, majd a helyi ifjúság is itt „élte” életét, s szervezett sport, kulturális programokat, bálokat. A közösségi munkából mindig is kivették részüket a tanítók, például híres volt az itt működő levente közösség is, mely elvitte a település hírnevét más lakóhelyre is.

Az oktatásban szerepet kapott az 1929-ben épült (a, mintegy kilométerre lévő) „kis, vagy új” iskola is, melyhez a területet Bertalan Kálmán földbirtokos adományozta. Az 1934-es átadás után vált lehetővé az évfolyamok megosztása. A tanyasi iskolák bezárása és összevonása után, 1977-ben, ez a létesítmény is eladásra kerül, s ma lakásként szolgál.

Dankó Mihály a beérkezett képek levetítésével „varázsolta” el közönséget. Jó volt hallani és látni, azt az örömet, amikor magára, vagy éppen az osztálytársára ismert valaki.

Az érzelmek tovább fokozták az egymás közötti beszélgetések, a rég múlt felelevenítése. Búcsúzáskor sokan megígérték, hogy a készülő kiadványhoz hozzájárulnak a náluk feltalálható régi fotókkal és az emlékeik felidézésével. Így nem volt véletlen távozók részéről a köszönet és annak erősítése, hogy jövőre ismét találkozzanak!