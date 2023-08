– Ezen a fórumon a lakosság, a fogyasztók is megismerhetik a korszerű eljárásokat és eszközöket. Mindez egyezik egyetemünk harmadik missziós tevékenységével, melynek célja a laikusok számára is érthetővé tenni az ágazat aktualitásait, legfontosabb kihívásait és a megoldási lehetőségeket – fejtette ki. A dékán szerint a szakmai programokból most is az látható, hogy a Farmer Expo mindig megújul, mivel évről évre azokat a hívószavak tűzi a zászlajára, ami a mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban és a feldolgozóiparban éppen jelen van.