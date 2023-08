Alapjaiban változott meg hazánkban a hulladékkezelés július elsejétől: az eddigi megosztott önkormányzati és állami hulladékgazdálkodási közfeladatok helyett az előbbi megszűnésével egy centralizált rendszer jött létre, így az önkormányzatok helyett a Mol leányvállalata, a Mohu Zrt. felel a hulladékkezelésért a következő 35 esztendőben. Mit jelent ez a gyakorlatban? – ez a kérdés is szóba került a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastsorozatában, melynek vendége volt Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégvezetője. A teljes beszélgetés meghallgatható a www.szon.hu internetes felületen.

Tudatformáló tevékenység

– A lakossági ingatlanhasználók szemszögéből ez a változás csak annyiban érzékelhető, hogy a harmadik negyedévi számlán a Mohu Mol Zrt. neve szerepel – kezdte reagálását Petró Árpád. – Ezúton is szeretném felhívni a lakosok figyelmét arra, hogy a második negyedévi számla összegét még az NHKV Zrt.-nek utalják, de azt követően az utolsó számla mellékletében található tájékoztatóban írtak szerint állítsák át a fizetési-utalási rendszerüket az új Mohu Mol Zrt. számlaszámára a későbbi kellemetlenségek elkerüléséért. A lakosságot természetesen a későbbiekben érinteni fogják a Mohu által bevezetett hulladékkezelési változtatások. Ilyen például a betétdíjas rendszer, de úgy gondolom, hogy a későbbiekben erről sokat kommunikálunk.

– A gazdasági társaságok tekintetében már nem ennyire egyszerű a képlet, de remélem, mára már mindenki regisztrált a Mohu Mol Zrt. rendszerében, vagy ha nem, akkor mindenképpen keresse fel a mohu.hu weboldalt a bővebb tájékoztatásért.

– Társaságunk profilja a lakosságnál, intézményeknél és gazdasági társaságoknál keletkező települési és termelési szilárd hulladék kezelése a begyűjtéstől a megsemmisítésig vagy hasznosításra előkészítésig. A lakosok általában a tevékenységeink közül a szelektív hulladék begyűjtésével és szállításával találkozik. Emellett elég sokan használják a hulladékudvarokat, ahol kényelmesen megszabadulhatnak a rendszeresített járattal begyűjthető mennyiségen felül keletkező hulladékoktól. Emellett rengeteg olyan feladat tartozik a tevékenységi körünkbe, amelyekkel kevésbé találkoznak az állampolgárok. Ilyen például a begyűjtött vegyes hulladék előkezelése, megsemmisítése, a szelektíven gyűjtött hulladékok válogatása, bálázása, hasznosításra előkészítése, a begyűjtött zöldhulladékból komposzt előállítása, és sok energiát fordítunk a tudatformáló tevékenységre és a marketingre is.

Lomtalanítás évente egyszer

A lomtalanításnak a változtatás bevezetése előtt látható jelei voltak városszerte.

– Bizonyára emlékszik még mindenki azokra az időkre, amikor szűkebb környezetünkben is a klasszikus lomtalanítás során szabadult meg a lakosság a feleslegessé vált lakberendezéseitől, használati tárgyaitól. A környezet szennyezése mellett jelentősen sérült a település esztétikai, köztisztasági összképe is. Illetéktelen személyek birtokába kerültek az ingatlanhasználók által kihelyezett lomhulladékok. Jobb esetben elszállították és újrahasználták ezeket a tárgyakat, viszont nagyon sok esetben a helyszínen vagy a településen kívül bontották szét azokat, és a „haszonanyag” kiszedése után a számukra haszontalan részeket otthagyták, elhagyták – jelentős károkat okozva ezzel a környezetnek. Nem beszélve arról, hogy a megnövekedett településtisztasági feladatok miatt a költségvetést is megterhelték – mondta Petró Árpád. – Társaságunk ennek elkerüléséért bevezette a házhoz hívható lomtalanítási rendszerét. Minden lakosságiingatlan-használó számára évi egy alkalommal lehetőséget biztosítunk az ingatlanán keletkező lomhulladék környezetszennyezés-mentes átadására. A lomtalanítás menete a honlapunkon található felületen, online vagy telefonon, illetve személyesen az ügyfélszolgálati regisztrációval (időpontfoglalással) kezdődik. Minden ingatlanhasználó számára három-négy lomtalanítási időpontot kínálunk fel, amelyek közül egy minden esetben hétvégére esik. Az időpont kiválasztása után kollégáink felveszik a kapcsolatot az igénylővel a lomtalanítás ellátásának részleteit illetően. Tudni kell azt, hogy a lom nem helyezhető el közterületen, és az átadás időpontjában az ingatlanhasználónak vagy a megbízottjának jelen kell lennie. A társasházak esetében közös képviselő illetékes eljárni.

A tanév közeledtével aktuális a Ne dobd ki az iskolatáskád! kampány. Mi ennek a lényege?

– Ahogy említettem, a fő profilunk a települési szilárd hulladék kezelése a rendelkezésre állástól a begyűjtésen keresztül a hasznosításig vagy ártalmatlanításig. Ebben az esetben viszont pontosan a hulladék keletkezését szeretnénk megakadályozni a tárgyak újra használatba adásával. Mondjuk és valljuk, hogy az a hulladék a legjobb és a legolcsóbb, ami nem keletkezik. És ha még jótékonykodni is tudunk, az külön motiváció számunkra. Az akció során olyan iskolakezdéssel kapcsolatos használt, de még szép állapotú, újszerű tárgyakat (iskolatáskákat, tolltartókat, tornazsákokat, írószereket, felesleges füzeteket, mappákat) várunk, amelyeket még jó szívvel tovább tudunk adni az arra rászorulóknak.

Megszólítják a családokat

A Szelektív Szombat is hozzátartozik a hulladékgazdálkodási cég arculatához.

– Ezt a rendezvényt a város önkormányzatának környezetvédelmi alapja támogatja. Egész évben több olyan programunk van, ahol a célcsoportokat a felnőttek vagy a gyermekek képezik. A Szelektív Szombaton a családokat szólítjuk meg, teszteljük a hulladékkezelés területén kialakult tudásukat, valamint a játékos vetélkedők segítségével átadjuk a helyes gyakorlatot. Természetesen, hogy minél motiválóbb legyen a részvétel, és az edukációs-nevelő tevékenység még sikeresebb legyen, nem „babra megy a játék”, a vetélkedők során összegyűjtött legjobb pontszámokat értékes nyereményekkel jutalmazzuk. Nagyon sok gazdálkodó szervezet támogatóként segíti a színvonal növelését. A vetélkedéssel párhuzamosan, a háttérben egy változatos, mindenki igényét kielégítő kulturális programot biztosítunk, főleg helyi fellépőkkel és mindenki számára ismert sztárvendégekkel.

Az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. elérhetőségei

– Társaságunk székhelye Nyíregyházán a Bokréta u. 22. sz. alatt található, ahol a hivatali ügyvitel mellett helyet kapott a telefonos és személyes ügyfélszolgálat, a készletraktár és a gépjárműjavító bázis. Az ingatlanhasználók a hivatalos ügyintézés mellett a szolgáltatás ellátásához szükséges edényzet beszerzését is megtehetik – mondta Petró Árpád cégvezető.

Telephelyeik: Nyíregyháza Hulladékkezelő Központ, Nyíregyháza-Oros külterület, Nagyecsed Hulladékkezelő Központ, Nagyecsed-külterület, Kisvárda Hulladékkezelő Központ, Kisvárda-külterület. Hulladékudvaraik: Nyíregyháza, Korányi F. u. 3. sz., Kerék u. 1. sz., Mátészalka, Ecsedi u. vége.