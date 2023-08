Ennek 600 éves évfordulója 1988, azóta erre emlékeznek a Zsigmondi vásárral a szatmári településen, ahol hagyományosan, az augusztus 20-át megelőző pénteken a városközpontot, – a vásárok ősi helyét – valamint a környékbeli utcákat birtokukba veszik az árusok, no meg a portékáik iránt érdeklők. Mindeközben kulturális műsorral is szórakoztatják a vásározókat. A helyi művészeti csoportok mellett, látványos műsort adott a Vaga Banda is.

A városi ünnepséget, mint mindig, ezúttal is a mazsorettek felvonulása nyitotta. Az ünnepi szónok, a Csengeri Járási Hivatal nemrégiben kinevezett új hivatalvezetője, dr. Szilágyi Mónika volt. Miután Ivancsó Sándor görögkatolikus esperes megszentelte, Forján Zsolt polgármester szegte meg az új kenyeret.

A Balance Band mulatós műsorát a hely művelődési központ belső udvarán tapsolhatta végig a közönség. A nap fő attrakciója a Neoton Família Sztárjainak koncertje volt a város főterén, melyre rengetegen voltak kíváncsiak, s ahogy az illik, együtt énekelték a zenekarral a számtalan slágert és természetesen a táncos lábukat sem ,,hagyták otthon”.

A csengeriek már jól tudják, hogy Dj PéGé neve garancia a hatalmas bulira. Nem volt ez másként most sem, hiszen egy hajnalig tartó retro party keretében, ezúttal is jól megtáncoltatta a kitartó közönséget.

Fotók: Kákos Dávid