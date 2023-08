– Azért érdemes időben nekilátni a szükséges taneszközök beszerzéséhez, mert egyrészt sokkal nagyobb a választék a szezon elején, másrészt még vannak tavalyról kimaradt áruk, amelyek kedvezőbb áron vehetők meg. Legalább egy 30-60%-os emelkedéssel kell számolnia a szülőknek a tavalyi árakhoz képest, de van, ami a többszörösére ment fel mindenhol. Például a füzetek nagykereskedelmi ára jóval magasbb az idén, mint amennyiért mi adtuk tavaly az üzletben, de a céges nyomtatványok, iratok, borítékok, számlatömbök, fénymásolópapírok és egyéb termékek is jóval többe kerülnek – részletezte Varga Gabriella, és hozzátette, meg kell próbálni a minőségre tenni a hangsúlyt, az legyen az első, amire a szülők odafigyelnek, mert az olcsóbb néha többe kerül.

– Például hiába veszik meg az olcsó színes ceruzákat a szülők, a nem jó minőségű íróeszközöket a gyerekek nem fogják tudni használni, mert nincs színe, halvány nyomot hagy csak a lapon, nem lehet rendesen kihegyezni, folyton összetörik a hegye. A silány tollak karcolják a lapokat, hamar kiszáradnak, a vízfestékek, temperák színtelenek, nem lehet szépen festeni velük. Mindezek akár az iskolától, a tanulástól vagy a kreatív tevékenységektől is elvehetik a diákok kedvét. Az olcsó tolltartók cipzárja hamar szétmehet, a füzetek lapjai szétszakadnak, és még sorolhatnánk miért is fontos a minőség. A fűzöttek például sokkal tartósabbak, mint a spirálfüzetek, de a nagyobbaknak már olyan változat is ajánlható, amely perforált, lyukasztott, így csak egy ilyen füzetet kell vinnie magával az iskolába, majd otthon a tantárgyankénti irattartóba, mappába lefűzheti a lapokat. Ezekből van olyan is, amelyikben háromféle (négyzethálós, vonalas és sima) lapok is vannak. Az iskolatáskák esetében az anatómiai kialakításra kell nagyon odafigyelni, hogy a kicsik gerince ne menjen tönkre a cipeléskor. Sok iskolában a tanszerlistában már például a ceruzák márkáját is megadják, éppen azért, hogy biztos használható legyen az órákon, és egyébként tartósabbak is a minőségi termékek. Több évet is kiszolgál például a papírvágó olló, többféle vonalzó, körző, rajztábla, irattartók is, amelyekből szintén a jó minőségűt érdemes megvenni, hogy ne kelljen a következő éven ismét vásárolni belőlük.

A Spirál Papír-Írószer tulajdonosa azt is kifejtette, hogy ne rövid távra gondolkodjanak a szülők, mert lehet, hogy pillanatnyilag kevesebbet fizetnek, de a tanév közben sokkal többe fog kerülni a rossz minőségű termékek pótlása. Érdemes legelőször átnézni, hogy mi van otthon. Lehet, hogy az előző tanévről maradt még üres füzet, ceruza-, filctoll-, festék-, ecsetkészlet, fedőpapír, vagy a név feltüntetésére szolgáló matricák, amelyeket szeptemberben csak elő kell húzni a fiókból, ám megeshet, hogy elhasználódott, elkopott vagy eltört, szóval előbb meg kell vizsgálni, milyen állapotban vannak.

Barbara és az anyukája éppen egy lila pillangó mintás iskolatáskát próbáltak, amikor körbe néztünk a papírboltban. A kislány kedvenc színe a lila. Nagyon odafigyeltek arra, hogy pont Barbi méretének megfelelően legyen beállítva a táska, kemény legyen a háta is, és hogy tartós legyen, hiszen hónapokig, évekig a mindennap hordani fogja. Fontos, hogy vastag, állítható pántjai és külső zsebei is legyenek. Az iskolatáska kiválasztásánál a minőséget és az egészségi szempontokat veszik elsősorban figyelembe, utána jöhet „csak” a divat. Általában a lányok szeretik, ha minden harmonizál, hasonló színű tolltartót, tollakat, füzeteket választanak maguknak.

– Amivel még meg tudjuk könnyíteni a szülők helyzetét, hogy egy szaküzletben nagyon gyorsan össze tudjuk szedni a szükséges dolgokat, nem a szülőnek kell a számára ismeretlen árucikkek, márkák között órákon át keresgélni. A legtöbb iskolában a tanító néni már évzárókor kiosztja a listát a következő évi felszerelésekről, ha mégsem, akkor segítségként összerakjuk, amire feltétlenül szükség van. Ismerjük a különféle árukat, a használatukat, tudjuk, hogy melyik évfolyamnak körülbelül mi a tanszerigénye, és tisztában vagyunk az iskolák elvárásaival is – fejtette ki Varga Gabriella. Végezetül hozzátette: a hosszabb ideig használt termékeknél, mint az iskolatáska, a tolltartó, a tornazsák érdemes olyan színűt és mintájút választani, amelyeket még évekkel később is szívesen hordanak a gyerekek, erről próbáljuk meg meggyőzni a mindenféle mesefigurákhoz, szuperhősökhöz ragaszkodó gyerkőcöt is.