A számat ütöttem meg, ami vérezni kezdett és bedagadt. Szerencse, hogy megúsztam komolyabb sérülés nélkül! Négy embernek vagyok nagyon hálás, és csak azért írok ide, hogy még egyszer megköszönjem nekik, mert olyan gyenge voltam, hogy felállni sem tudtam volna segítség nélkül. Volt egy nagyon kedves fiatal pár: a hölgyben annyi kedvesség volt, hogy nem is emlékszem, mikor kaptam ennyi törődést valakitől! Két úriember volt még, aki segíteni próbált, az egyik fel is ajánlotta, hogy hazahoz. Nem ismert meg, csak a kocsiban mondtam neki, hogy közel 40 éve ő hordta a pékárut a büfémbe. Még egyszer köszönöm mindenkinek, hogy ennyire figyelmesek voltak velem. Ezek az emberek mindenkinek megálltak volna segíteni, mert ők még ezt tanulták meg, mert bennük vannak még érzések! Csak remélni tudom, hogy ők is olvassák ezeket a sorokat. Azzal vigasztalom magam, hogy rosszabbul is járhattam volna, ha nem sietnek a segítségemre. Vannak még nagyszerű emberek, de ezt legközelebb nem így szeretném megtapasztalni!

Forrás: Nyíregyen Hallottam