Ahogy arról korábban már több alkalommal is beszámoltunk, a múlt héten az egyik hazai almafeldolgozó nettó 38 forintos léalma-árat hirdetett meg, ami mind szakmai, mind pedig gazdálkodói körökben alaposan „kiverte a biztosítékot”. Korábban már Rácz Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vármegyei elnöke, illetve több gazdálkodó is elmondta az induló árral kapcsolatos véleményét, most pedig dr. Apáti Ferenc „két szót”.

A csengeri származású szakember, a FruitVeB szakmaközi szervezet elnöke szerint a tavalyi nettó 40-42 forint/kilogramm körüli szezonátlagárral szemben csalódást keltő a léalma induló ára.

– Feszültséget kelt ez az árszínvonal még akkor is, ha tudjuk, hogy nyitó árakról van szó, olyan korai kezdeti almatételekre vonatkoztatva, melyek a szezonátlagnál rosszabb kihozatal mellett dolgozhatók fel, így valószínűsíthető, hogy a termelői árak a szezon érdemi kezdetén feljebb lépnek – próbált meg bizakodó hangnemet megütni dr. Apáti Ferenc, aki hozzátette, a FruitVeB részletes piaci és árprognózist várhatóan a hét közepén tesz várhatóan közé.

– A jelenleg rendelkezésre álló, illetve az augusztus 3-i WAPA-Prognosfruit konferencián elhangzott információk szerint 0,11-0,13 euró/kilogramm léalma-árakra számítunk, ami, a mostani árfolyam mellett is, a tavalyi 40-42 forint/kilogrammos szezonátlagárnál 10-20 százalékkal magasabb áraknak felel meg. Az input anyagok és az energia árának drasztikus növekedése, valamint a munkabérek folyamatos emelkedése csak 2020 és 2022 között, két év leforgása alatt mintegy 50 százalékkal növelte az almatermelés költségeit. Ezt az extrém költségemelkedést már a tavalyi léalma-árak sem kompenzálták, így az előző évinél is alacsonyabb áron almát beszállítani, irreális elvárás a feldolgozó üzemek részéről – fogalmazott lapunknak a szakember.

Dr. Apáti Ferenc szerint hangsúlyozandó, hogy a mostani léalma árak esetében nem a termelés idei jövedelmezőségéről vagy a léüzemek ez évi alapanyag-ellátásáról beszélünk. Valószínűsíthető ugyanis, hogy a szüreti és a bevételi kényszer miatt a termelők 2023-ban ezen az áron is beszállítják az almát a léüzemekbe, ami azonban semmiképpen nem segíti az iparág közép- és hosszútávú fenntarthatóságát.

– A legfőbb kérdés az, hogy most, amikor az előző négy évvel ellentétben végre egy normál, jó termést szüretelhetünk, elérnek-e a termelők egy olyan árat, ami visszaadja a termelésbe vetett hitet, javítja a termelői kedvet, fejlesztésre ösztönöz, és megadja-e az esélyt arra, hogy hosszú távon is legyen a hazai léüzemeknek elegendő alapanyag. A jelenlegi nyitó árak ezt a célt biztosan nem szolgálják, mert azt a termelői hangulatot erősítik, ami a léalma-termelés mihamarabbi befejezésére ösztönöz. Mindez azonban már 2-4 éves távlatban oda vezethet, hogy vészesen lecsökken és visszafordíthatatlanul elfogy a léüzemek „alól” a hazai alapanyag – mondta a FruitVeB szakmaközi szervezet elnöke.