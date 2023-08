„Pro Urbe Mátészalka” kitüntető cím birtokosa

Tóth Szilárd, hazánk egyik legnépszerűbb fine dining éttermének séf-tulajdonosa, akinek ételkölteményeit a szatmári nagymamák konyhája inspirálja. Ezáltal, alkotómunkája során, tulajdonképpen bemutatja a világnak a szatmári régió ízeit. Menüsorában többek között zsíros kenyér, lucskos káposzta, sárgatúró és görcsleves köszön vissza, de újragondolt, rendhagyó formában. Nyilatkozataiból, a 2019-ben megnyitott budapesti SALT étterem felületein közzétett bejegyzéseiből, árad a szatmári térség iránti szeretete, amelynek egyik bizonyítéka, hogy a kézműves hústermékek Nyírmeggyesről kerülnek a főváros ötödik kerületébe. Tóth Szilárd szívesen hivatkozik mátészalkai gyökereire, ahonnan 18 évesen indult el Budapestre, mint egy mesebeli hős, szerencsét próbálni. És a szerencse mellé szegődött. A sikerekhez viszont elengedhetetlen volt a szülői házban kapott útravaló: a hagyományok tisztelete. Bátran nyúl régi magyar receptekhez, ugyanakkor társaival folyamatosan kutat ma már különlegesnek számító alapanyagok után is. Réti legyezőfű, fenyőtoboz, nyírfalevél, boróka, berkenye összegyűjtése, aztán savanyítás, fermentálás, olaj vagy ecet készítése. Csak hogy ízelítőt adjunk konyhája titkaiból. A csatos üvegek ott sorakoznak a polcokon, és mindig kéznél vannak, ha szükség van rájuk. A gödöllői egyetemmel és az illetékes alapítvánnyal közösen egy konyhakertet is művelnek, ahol megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztatnak. Tóth Szilárd büszke szatmári származására. E vidék új köntösbe öltöztetett ételei 2021-ben a „Michelin-csillagok világába” röpítették. Szívügye a fenntarthatóság is, melyet 2022-ben „zöld” Michelin-csillaggal” jutalmaztak. A SALT étterem pedig a Discovery válogatásában felkerült a világ legjobb 50 étterme közé. 2023-ban már az előkelő 8. helyet foglalta el az OAD (Opinionated About Dining) listáján, amelyen Európa legjobb új éttermei találhatók.

Tóth Szilárd tudása régiónk konyhaművészetéről felbecsülhetetlen.

Térségünk gasztronómiai elismertségének érdekében végzett áldozatos munkájáért, Mátészalka jó hírnevének öregbítéséért méltóvá vált a „Pro Urbe Mátészalka” kitüntető címre

„Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető cím birtokosa

Losonczi Léna (születési nevén Szabó Magdolna) Mátészalka, a szatmári térség, a megye és az ország kultúrköreiben megbecsült alkotó. Pedagógusként több nemzedéknek adott életre szóló tudást, emberi tartást. Tanítványainak útravalóként a versek és az irodalom szeretetét nyújtotta. A szamosszegi lány Mátészalkán járt gimnáziumba, tanári diplomáját pedig Egerben szerezte. Városunkhoz való ragaszkodása, erős kötődése visszahozta középiskolás éveinek helyszínére, immár pedagógusként, ahol több mint 50 tanévet tanított. Kezdetben a Zalka Máté, később a Képes Géza Általános Iskolában. Nyugdíjba vonulása után sem engedte el a gyermekek kezét.

Református hitoktatóként örömmel és odaadással formálta lelki, szellemi életüket. Írói, költői munkásságának forrása: mélységes istenhite és kifinomult műveltsége. „Mondanivalójában sokszínű, érzelmeiben gazdag, stílusában és verselésében elragadóan sokhúrú…” -írta róla Dr. Csermely Tibor. Művei szép számban jelennek meg megyei és országos lapokban, rendszeresen publikál antológiákban. Verseit különböző rendezvényeken, ünnepélyeken szavalják, többen megzenésítették azokat.

Losonczi Léna Mátészalka kulturális életének ikonikus alakja. A Művészetbarát Egyesület és a Keresztény Értelmiségiek Szövetségének alapítótagja, de részt vesz a Református Szatmárért Egyesület munkájában is.

„Úgy érzem, hogy nekem ebben a pezsgő kulturális életben van a helyem, itt volt, és még van is feladatom, szolgálatom. Hasznossá tehetem, és tehettem magamat, megbecsülnek (Pro Urbe díjat kaptam), szeretnek, és a jézusi parancs szerint én is szeretni tudom az embereket. Hiszen itt nagyon sok tehetséges, aktív, másokért tevékenykedő ember él (…), akikkel együtt én is elmondhatom, hogy itthon vagyok” - vallotta a Klárisok című irodalmi folyóiratban megjelent Helyemen vagyok-e? című írásában. Losonczi Léna eredményes pedagógiai munkásságával hozzájárult Mátészalka fejlődéséhez, kiemelkedő irodalmi tevékenységével pedig a város ismertségének növeléséhez. Életútja méltóvá teszi a „Mátészalka Város Díszpolgára” címre.

Peter Traub, Mátészalka német testvérvárosának, Oberkochennek a polgármestere, aki településünk vezetőivel 2008 óta dolgozik a két város kapcsolatainak elmélyítésén. A partneri együttműködés alappilléreit a Carl Zeiss optikai világcég mátészalkai jelenléte, a sváb kötődés és a diákcsereprogramok jelentették, valamint az oberkocheni civil szervezetek, amelyek nyitottak voltak a mátészalkai csoportok irányába.

A testvérvárosi kapcsolatok gyümölcseként sok mátészalkai iskolásgyereknek számtalan élményben lehetett része. Többek között Oberkochenben fejleszthették német nyelvtudásukat, megismerkedhettek a sváb hagyományokkal, egy európai, mégis más kultúra mindennapjaival és ünnepeivel. A Mátészalkára látogató német cserediákok pedig kísérőikkel együtt, rácsodálkozhattak a szatmári ember tradícióira, gazdag népművészeti örökségére, híres vendégszeretetére. A magyar és német művészeti csoportok kölcsönösen szereztek szép pillanatokat az oberkocheni és a mátészalkai lakosoknak.

Mély barátságok szövődtek az elmúlt másfél évtized alatt, hiszen Peter Traub és Oberkochen város képviselő-testületének invitálására jó néhány alkalommal ünnepelhettünk együtt a Baden-Württembergi város legnagyobb rendezvényein. Német barátaink pedig többször is kísértek bennünket a Fényes Napok felvonulásán. A két település hatékony együttműködését, a kapcsolatok intenzív ápolását bizonyítják a hivatalos és baráti találkozások során szerzett közös élmények, emlékek. Testvérvárosaink polgármesterei közül Peter Traub ajánlotta fel elsőként saját és városa segítségét az orosz-ukrán háború kitörésekor a hozzánk érkező menekültek támogatására.

Személye, emberi és vezetői kvalitásai Oberkochen és Mátészalka testvérvárosi kapcsolatainak a „barátság szintjére” való emelésében, a határokon átnyúló kapcsolatok ápolásában, életben tartásában nélkülözhetetlen jelentőségűek. és méltóvá teszik Peter Traub polgármester urat a „Mátészalka Város Díszpolgára” kitüntető címre.

A kitüntetetteknek szívből gratulálunk!