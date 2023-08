Több éve, a számtalan „szánalmas találkozásom és annak papírra vetése” visszaigazolja a címben leírtakat. A közelmúltban ismét adódott rá alkalmam, hogy ne menjek el csak úgy a téma mellett, és ne írjak erről.

Az írásom egy fiatal roma asszonyról és 4-5 éves kisfiáról szól. Szombatonként itt-ott, mindig más helyen álldogálnak kettesben Nyíregyházán. Sejtem és tudom is, teszik ezt azért, hogy valaki vagy valakik adjanak pár forintot nekik. Nem kér a gyerek anyja, de a vak is látja, hogy milyen szerencsétlen még a tekintete is a fiatal anyának.

Megnyíltak a szívek

Kicsit már ismerős vagyok neki, úgy vettem észre. Rá is kérdeztem, hogy honnan jött. „Nagycserkeszről” – mondta. Nekem is volt alkalmam megtapasztalni az ottani helyzetet, mert hajdanán a feleségem mint védőnő sokszor járt arrafelé, és néha én vittem ki kocsival. Örültek a „védő néninek”, és talán ez is eszembe jut, amikor ezzel a piac melletti fiatal asszonnyal találkozom. Adok neki néhány forintot, és megköszöni, de álldogál tovább. Ebben az a „különbség” másoktól, hogy nem kunyerál, csak gondolom „tudja”, hogy észreveszik. De hogy őszinte legyek, alig veszik észre.

Volt nekem hozzá hasonló „ismerősöm” a piacon pár évvel ezelőtt is, de a mostani nem ugyanaz. Viszont volt Erdélyben egy hasonló esetem, arról is írtam a Kelet-Magyarországban és a nyugdíjasok lapjában. Az olyan történet volt, hogy a végére sokunknak „nedves lett a szeme”. Az is egy roma kislány volt Nemesbükön. A kirándulócsoportunkhoz jött, ahol mi éppen a templomkertben eszegettünk. Szépen fel volt öltözve, és kb. 10-12 éves lehetett. Egy szatyor volt nála, de csak állt, és semmi más. Rákérdeztem, hogy „miért vagy itt?” Elmondta magyarul, hogy nincs otthon mit enni, és gondolta, hogy a magyaroktól hátha kap valami ennivalót. Megesett rajta a szívem, mert nem kéregetett az sem. Szóltam a társaimnak. Vegyes volt a fogadtatás, de aztán „megnyíltak a szívek”, és tele lett a szatyorja a magyarok adta élelmiszerrel. Kiderült, magyar iskolába jár, és szép tiszta ruha volt rajta. A szomorú az volt, hogy az „ellenzők”, bár végül megenyhültek, de nagyrészt éppen azok akarták a gyerek elküldését, akik a búcsún gyóntak és áldoztak.

Ilyen az élet, a piac előtti részen álldogáló kismama eszembe juttatta a fenti történetet. Természetesen van ettől eltérő eset is, de észre lehet venni, melyik az az ember, aki kér, és másra költi a pénzt, és melyik az, aki tényleg csak a mának él.

Volt például pár éve egy furcsább esetem, de annak nem „dőltem” be. Híre járta a városban, hogy egy jól öltözött, csinos és szép lány leszólít férfiakat, és kétszáz forintot kér, mert nincs pénze hazamenni a vonattal. Sokan elhitték, de aztán egy-két hét után eltűnt „a szépség”.

Az Érkert Madonnája

Mivel én már csak ilyen vagyok, én az Érkert koldusasszonyával is szót váltottam. Gyerekkocsiban tologatta azt, amit itt-ott kidobtak, és ő ezt összeszedte. Volt benne egy kis elegancia is, mindig „kezét csókolómat” köszöntem neki. Néha kért egy kávéra valót, de ez sem koldult, hanem amit összegyűjtött a kidobott lomokból, ő azokat hazavitte a Guszevba, ahol lakott. Állítólag a szemétbe dobott élelmiszerekkel malacot tartott, és ez így megint más. El is neveztem „az Érkert Madonnájának”. Megmutattam neki a KM-ben, hogy ott a fényképe, és nagyon örült neki.

Nos, ez vagyok én, és vannak rajtam kívül mások is, akik így gondolkodnak e témában. Szerintem ez nem rossz dolog. Vegyük észre azokat, akik elesetteknek látszanak, és adni nem szégyen.

Dombóvári István