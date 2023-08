– Az én feladatom, hogy felkészítsem a kapusainkat az ellenfél játékosaiból, ki hova lő, egy adott helyzetben mit lő a legszívesebben. Egy-egy meccs előtt három-négy videót is megnézek, ezeket kielemzem, és már kész tények elé állítom a srácokat. Természetesen a mérkőzés alatt, a kispadról, vagy az időkérések alatt is szoros kapcsolatban vagyunk, azonnal igyekszem mutatni, jelezni, ha egy új játékos lép pályára, neki mik a sablonjai, miket szeret lőni – mondta portálunknak a hazaérkezés után Nagy Levente, aki természetesen maga is kapus volt, ő is végig járta a korosztályos válogatottakat, sőt, a felnőtt válogatott mezét is magára húzhatta. Aktív pályafutása során megfordult több első osztályú csapatban, köztük Nyíregyházán is.