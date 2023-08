– Sajnos, a legtöbb veszélyes szituáció végkifejlete a szerencsén és nem a sofőrön múlik, de a tudást magasabb szintre emelve ezen lehet változtatni. Nagyon fontos, hogy a járművezetők a saját kocsijukkal hajtják végre a feladatokat, hiszen a mindennapokban azzal járják az utakat, mennek vásárolni, vagy éppen fuvarozzák a gyermeküket az iskolába – árulta el Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, akivel arról beszélgettünk, hogyan segíthetnek a vezetéstechnikai tréningek a biztonságos közlekedés megteremtésében. A tréningekhez szükséges tanpályák nagyon népszerűek Európában, hazánkban viszont csupán három van belőlük, s az egyik legjobban felszerelt Máriapócson van.

Saját autóval mehetünk a máriapócsi tanpályán

A biztonságos közlekedés megteremtése nem egyszerű feladat, különösen vármegyénkben lenne hová fejlődni, mivel Szabolcs-Szatmár-Bereg évek óta a baleseti dobogón szerepel. Számos kampány és egyéb kezdeményezés indult már a balesetek visszaszorításának érdekében, ám az autósportok egyik hazai fellegváraként is ismert Máriapócson egy kicsit másképp közelítenek a témához. Az autóvezetők tudását emelnék magasabb szintre, így elérve azt, hogy egy veszélyes szituációt nagyobb eséllyel oldjanak meg a sofőrök. És hogy mindez hogyan működik, arról Rabócsi Tibor, a RabócsiRing ügyvezető tulajdonosa, a Magyar Autósport Szövetség elnökségi tagja, autóversenyző mesélt a Kelet-Magyarország és a Szabolcs Online podcastsorozatában.

Vizes, csúszós pályán is megtanulják uralni a járművet a sofőrök

Mindössze három van

Mint mondta, a vezetéstechnikai pályák egyre népszerűbbek Európában, és bár hazánkban még nem sok van ezekből, az egyik legjobbnak pont a RabócsiRing ad otthont.

– Sok minden köt engem az autósporthoz, néhány éve Hoffer Zsolt kollégámmal – aki többek között raliszakág-vezető is – kitaláltuk, hogy kialakítunk egy vezetéstechnikai tanpályát Kelet-Magyarországon. Mindez 2017-ben fogalmazódott meg bennünk, és a pálya akkori bővítése miatt adott volt a lehetőség erre is. A létesítmény nagy bukóterekkel rendelkezik, ennélfogva mindenki biztonságosan próbálhatja ki a saját képességeit, ráadásul profi szakoktatók támogatásával. Mindez nem újdonság hazánkban: a Hungaroring mellett Zsámbékon is üzemelnek hasonló pályák, ám próbáltunk több speciális elemet is megvalósítani Máriapócson – ismertette a kezdeteket Rabócsi Tibor. Hozzátette: a pálya felszereltsége révén a közlekedésben gyakran előforduló helyzeteket lehet szimulálni.

Ne bízzuk a szerencsére!

– Sajnos, a legtöbb veszélyes szituáció végkifejlete a szerencsén és nem a sofőrön múlik, de a tudást magasabb szintre emelve ezen lehet változtatni. Nagyon fontos, hogy a járművezetők a saját kocsijukkal hajtják végre a feladatokat, hiszen a mindennapokban azzal járják az utakat, mennek vásárolni, vagy éppen fuvarozzák a gyermeküket az iskolába. A pályán leggyakrabban a vízen úszás, megcsúszás gyakori formáit szimuláljuk, mivel ez egy gyakori baleseti ok. Sokan nem ismerik a saját autójukat, és az az egyik legfontosabb, hogy az ember és a gép kapcsolata megfelelő legyen – hívta fel a figyelmet az ügyvezető tulajdonos, aki nagyon büszke arra, hogy magasan kvalifikált, elismert szakoktatókkal segíthetik a járművezetőket. – A hatósági oktatásnak is teret adunk, mellettük a cégek is előszeretettel hozzák el hozzánk a sofőrjeiket. Az embereknek mindez egyfajta élményvezetés is, amellett, hogy segít később higgadtnak maradni az esetlegesen bekövetkező veszélyhelyzetben. Többféle képzésünk van a kétórástól a hatórásig. Mindegyik egy elméleti bemutatóval kezdődik, melynek keretében a szakoktatók biztonságtechnikai tanácsokkal látják el a jelentkezőket, és segítenek nekik megismerni a saját autójukat. A gyakorlatban többféle modul van, akár rántópados szakaszon is lehet autózni, továbbá a nagy sebességű kikerülőmanőverek is elsajátíthatók – engedett betekintést a képzésbe Rabócsi Tibor, majd azt is elárulta, a gépjárművezetőknek nem kell amiatt aggódniuk, mert valamit nem tudnak.

Megéri tanulni

– Ezért senki ne mondjon nemet a képzésre, semmilyen negatívum nem éri a résztvevőket azért, mert hibáznak. Pont ez az a hely, ahol büntetlenül lehet hibázni, és az a legfontosabb, hogy ha bekövetkezik a valós veszély, azt sikerüljön elhárítani. Büszkék vagyunk arra, hogy több évtizedes rutinnal rendelkezők is felkeresnek minket, és a nap végére rájönnek, hogy megérte – emelte ki Rabócsi Tibor. A pálya egy olyan szimulátorral is rendelkezik, melyből egész Európában ez az egy van. A szerkezet képes egy gépkocsit a tetejére állítani és ütköztetni, így a résztvevők átélhetik, milyen sokkoló egy borulásos balesetet elszenvedni. A teljes beszélgetést hamarosan meghallgathatják a szon.hu-n.