Pénteken, 2023. augusztus 4-én kezdődött a XVII. Panyola Feszt, ahová a mai napon, szombaton is érdemes ellátogatni, hiszen megannyi program várja az érdeklődőket 14 órától. Csak egy kis ízelítő a programból: fellép a Veronaki Zenekar, a Gombóc együttes, parasztkomédiát mutat be a Hajnalpelika Kisszínpad, lesz autós mozi gyermekeknek, a Three Roses együttes latin tangóval kedveskedik, színpadra lép a Zuboly együttes, valamint táncházban is rophatják éjjel az elfáradhatatlanok.