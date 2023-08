Az idén jóval több tragédia történt hazánkban a szabad vizeknél, mint tavaly ilyenkor: augusztus elsejéig 81 ember vesztette életét, míg egy évvel korábban ugyanezen időszakban 62-en fulladtak vízbe. Számos tragédia elkerülhető lenne, ha az emberek tudatosabban és felelősségteljesen használnák a szabad vizeket – hangzott el az Országos Rendőr-főkapitányság tájékoztatóján, ahol az is kiderült: a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság 134 mentésből nyolc esetben közvetlen életveszélyből mentett ki embereket.

Vigyáznak a fürdőzőkre

A rendőrség arra is felhívta a figyelmet, hogy aki gyengén úszik, ne menjen mély vízbe. Ez első olvasatra bagatell tanácsnak tűnhet, ám a beszámolók alapján mégis minden évben előfordul, hogy valaki emiatt kerül bajba. A kisgyermekeket is csak közvetlen szülői felügyelettel szabad a vízbe engedni, ahogy az is fontos, hogy szeszes italt fogyasztva életveszélyes a fürdőzés. A minden évben elhangzó intelmek ellenére sok tragédia történik a vízpartokon.

A gergelyiugornyai vármegyénk egyik legnépszerűbb szabad vízi strandja, ahol a felhőtlen kikapcsolódás biztosítása mellett óriási hangsúlyt fektetnek a fürdőzők biztonságára. Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere lapunknak elmondta, minden szezon előtt beszerzik a szükséges engedélyeket a strand nyitásához, és a megfelelő vízminta birtokában szerződést kötnek a vízimentőkkel. – Folyamatosan két vízimentő van szolgálatban a strandon nyitvatartási időben, emellett kiváló kapcsolatot ápolunk a vízi rendőrökkel is. A rend­őrök folyamatosan járőröznek a partok közelében, ami szintén növeli a fürdőzők biztonságérzetét. Minden nyitás előtt átnézzük a területet, és kijelöljük a fürdőzésre alkalmas szakaszt bójákkal. A strand belterületen van, így nekünk is nagyobb a felelősségünk – hangsúlyozta a polgármester, akitől azt is megtudtuk: nagy gondot fordítanak a Tisza-part rendben tartására.

Nem tartja vissza őket a bírság

– Nemrégiben boronáltunk, átmozgattuk a homokot, és folyamatosan tisztítjuk az üdülőövezetet is. Persze, ez utóbbi intézkedések elsősorban a hozzánk látogatók komfortérzetét növelik, de az első és a legfontosabb szempont számunkra a fürdőzők biztonsága. Az országban a balesetek nagy része nem a kijelölt strandokon történik, és sokszor a szabályszegés vezet a tragédiához. A fölhevült testtel fürdőzés és az alkoholfogyasztás nagyon gyakori probléma, mi is tapasztaljuk, hogy nem sokat ér a bírság, amit vízi rendőrök szabnak ki. Folyamatosan felügyeljük a rendet, a strandokon kívül eső, veszélyes területeket mindenhol tiltójelzésekkel látják el, de mindig vannak olyanok, akiket ez sem tart vissza. Nem győzzük felhívni a figyelmet arra, hogy mindenki tartsa be a szabályokat, és szerencsére az idén nem is volt a strandon semmilyen baleset – tette hozzá Filep Sándor.

Hiába azonban a biztonságos környezet, a baleseteket sokszor a szabályok figyelmen kívül hagyása okozza, és még mindig sokan fürdőznek olyan területeken, melyek nem kijelölt strandokhoz tartoznak, esetleg kifejezetten tiltják ott a megmártózást. E területeken a gyorsan mélyülő víz vagy az erős sodrás tovább fokozhatja a balesetveszélyt. Az idei strandszezon elején vármegyénkben is életét vesztette egy gyermek a felelőtlenség miatt. Ahogy arról beszámoltunk, június végén két kislány merült el a Tiszában Benknél. A testvérpárt az egyik rokonuk vitte fürdeni, amikor a szörnyű tragédia történt.

Tasnádi Péter, a Nyíregyházi Tűzoltó és Vízimentő Egyesület szóvivője lapunknak elárulta, a folyó azon szakaszán a víz nagyon gyorsan mélyül, ráadásul a sodrás is rendkívül erős, pillanatok alatt elragadta a gyerekeket. Egyikőjüket a baleset helyszínétől 200 méterre emelték ki a Tiszából, majd mentőhelikopter vitte kórházba. A nővérét azonban nem találták meg, és hiába kereste nagy erőkkel az egyesület, nem sikerült a nyomára akadni. – Az ilyen esetekben több hajóval kutatjuk a vízfelszínt és a partszakaszokat. Ez egy rendkívül nehéz feladat, ráadásul ahogy telik az idő, szinte biztos, hogy nem élve találjuk meg az eltűnt személyt. Ilyenkor általában a test a víz fenekére merül, és egy bizonyos idő eltelte után a kutatócsoport már csak abban bízhat, hogy újra a felszínre kerül – árulta el a szóvivő.