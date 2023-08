Gyakran csak egy jó ötlet kell ahhoz, hogy a földrajzi környezetben valaki megtalálhassa az idegenforgalmi vonzerőt. Mivel Gávavencsellő közelében folyik el a Tisza, szinte adta magát az ötlet: nyílt vízi úszást kell rendezni a folyóban.

2023. augusztus 5-én a tiszaberceli kompnál regisztrálhatnak az érdeklődők 9 órától, majd Katus Attilával be is melegíthetnek az indulók. A tapasztaltabbakra 10 kilométer megtétele vár, de aki még csak most ismerkedik a nyílt vízi úszással, annak a táv mindösszesen 500 méter.