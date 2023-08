A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Önkormányzat rendezvénye méltó lehetőséget kínál a vármegye és a magyar identitásunk megélésére, és a közös ünneplésre. Neves fellépők sorában mutatják be az Identitás Projekt felfedezettjeit. A rendezvény fellépői mind erős szállal kötődnek a vármegyéhez: Varázscipők Junior, Szabolcsi Dobverők, Karaván Hagyományőrző Cigány Táncegyüttes, Orfeusz Egyesület, Nagycserkeszi Asszonykórus, Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület, valamint az évtizedek óta magas színvonalon működő Y2K divattánc művészeti közösség, és a határainkon túl is jól ismert 4 for Dance és Parno Graszt együttes. A rendezvény fénypontja a Sasvári Sándor Jászai Mari- és EMeRTon-díjas színművész, énekes főszereplésével létrehozott produkció, a Mandala Dalszínház, Hiszek egy hazában című előadása.