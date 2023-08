Minden hónap második vasárnapján 6 óra és 14 óra között a börzén a kedvencek mellett megtalálható minden olyan eszköz is, amely a kisállat- és díszállattartáshoz szükséges. Az Esélycentrummal szemben elhelyezkedő Kertvárosi Piacon több mint 6000 m2-es területen 20 darab asztalból álló fedett hely áll az árusok rendelkezésére, akik részére 300 Ft-ért biztosítanak kulturált értékesítési lehetőséget, valamint több mint 300 autó parkolhat díjmentesen. Az eddigi börzéket hatalmas érdeklődés övezte, ezért érdemes kilátogatni az eheti eseményre is. A vásárlóknak ingyenes a belépés. Az árusoknak figyelni kell arra, hogy a kisállatok értékesítéséhez szakhatósági engedély szükséges, kutyák esetében oltások és chip is kötelező!