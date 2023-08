Díjazottak méltatása

Dr. Szilassy Géza több évtizede elhivatott az orvosi szakma iránt. 1983-ban szerezte meg orvosi diplomáját a Debreceni Orvostudományi Egyetemen, ahol, „Summa cum laude” minősítéssel abszolvált. Kitűnő tanulmányi eredménye, érdeklődése és tehetsége révén adatott meg neki, hogy az egyetem klinikáján maradhasson, de ő a rögösebb utat – a bizonyítást a szülővárosában – választotta. Orvosi pályája kezdetétől 1998-ig sebész-érsebész adjunktusként dolgozott a megyei kórház II. Sebészeti Osztályán, amikor is lehetősége nyílt kipróbálni tudását és rátermettségét egy igazi kihívásokban bővelkedő területen, a rehabilitáción. Ezzel egy időben megkezdte felkészülését a szakvizsgára is. Tanulási kedvét mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy ezzel párhuzamosan az egészségügyi szakmenedzseri képzésen is megkezdte tanulmányait. Számos egyesület és alapítvány kiemelkedő személyisége, alapítója volt, mint a „Lépésről lépésre” Rehabilitációs Közhasznú Egyesületnek és a Periféria Alapítvány kuratóriumnak Az utóbbi kuratóriumának elnökeként 2014-ben a kommunista diktatúra Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei áldozatainak emlékére szobrot emeltek Nyíregyházán, a Széchenyi és a Szarvas utca találkozásánál, a régi pártház épületénél. Élete, hite, kitartása mindannyiunk számára példaértékű, ezért méltán érdemelte ki Nyíregyháza Város Díszpolgára kitüntetést dr. Szilassy Géza.

__________________________________________

Dr. Papp Katalin kiemelkedő szakmai- és közéleti teljesítményeket felmutató főorvosi pályát tudhat magáénak, hiszen több évtizedes fogászati és gyermekfogászati szolgáltatást nyújt Nyíregyházán. A kiváló munkájáért főigazgatói dicséretet, majd miniszteri kitüntetést kapott. A szakma és Nyíregyháza iránt tanúsított szakmai- közösségi elkötelezettségét Nyíregyháza Városért plakettel jutalmazták. A megye csoportvezető fogorvosai 1986-ban prevenciós főorvosnak választották meg. 1989-ben a nyíregyházi alapellátási igazgatóság kinevezte a gyermekfogászat csoportvezető fogorvosának. 1996-tól vállalkozó fogorvos. Szerteágazó közösségi és szakmai kiemelkedő tevékenysége elismerést érdemel.

______________________________________________________

Krokovay Gizella rendkívüli szakmai utat járt be a Bessenyei György tanárképző főiskola testnevelési tanszékének adjunktusaként és zongoratanárnőként is. Tehetséges fiatalokat karolt fel a kezdeti lépésektől egészen a nemzetközi zongoraversenyekre felkészítésig. Tanítványai rangos elismeréseket kaptak belföldön és külföldön egyaránt, többen közülük a Zeneakadémiára is felvételt nyertek. Főiskolai hallgatókat és felnőtteket tanított úszni. Pedagógiai érzéke, amely a gyerekek komplex oktatásában nyilvánul meg, mély humánumra és a művészetek iránti érzékenységére vall. Kivételes személyisége, munkabírása dicséretes, hiszen félállásban ma is tanít. Sokoldalú egyénisége példaértékű mindannyiunk számára.

______________________________________________________

Závodny Mária több mint két évtizeden át fáradhatatlanul, nagy hozzáértéssel és empátiával végezte kórházlelkészi szolgálatát egyházi alkalmazottként a Jósa András Oktatókórházban. A betegek közötti szolgálata mellett meghatározó volt számára a dolgozók lelki ápolása is. Központi feladatának tekintette a krízisbe került emberek segítését, hiszen ebben a helyzetben a betegek egyedül is nehezen képesek feldolgozni és megérteni állapotukat. Isten igéjével való erősítésük és táplálásuk nagymértékben hozzájárult segítő szolgálatához. Hite és kitartása mindannyiunk számára példaértékű.