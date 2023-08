– Fontos érv az ősz mellett, hogy sehol sincs akkora zsúfoltság mint júliusban vagy augusztusban, a közlekedés kényelmesebb, a tengerpartok, szállodák csendesebbek. A szállásadók is tisztában vannak ezzel, ezért a kedvezményeket, akciókat ekkora időzítik. Ha átlagot kellene vonnom, az idén 15-20 százalékkal kerülnek kevesebbe az utószezonban foglalt csomagok a nyári hónapokhoz képest. Ősszel olyan úti célok jöhetnek szóba, ahol egész október elejéig meleg, nyárias az időjárás s fürdeni is lehet. Így Európában a minél délebbi országok – beleértve Spanyolországot is – számítanak favoritnak – jegyezte meg a szakember.