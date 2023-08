A hétvégére tervezett XVII. Panyola Feszt 2023. augusztus 4-én nyitja ki kapuját, vagyis éppen a mai napon. Számos kísérő program várja már most is az érdeklődőket, de a későbbiekben is számos program várja a szórakozni vágyókat. A Szatmár Alapfokú Művészeti Iskola citeramuzsikájával 17.30 órakor nyíiik meg az esti kulturális kavalkád. Fellép a Szatmár Néptáncegyüttes és a Bakator Zenekar, koncertet ad a Cimbalind, lesz autós mozi a gyermekeknek, táncház a bakator zenekarral, 22 órakor pedig a Parno Graszt szerepel a nagyszínpadon.