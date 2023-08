Ahogy arról korábban lapunkban is beszámoltunk, júliusban nagy munkálatok kezdődtek a nyíregyházi Északi temető Korányi úti kapujánál. A felújítást a napokban fejezték be a szakemberek, szerdán pedig hivatalosan is használatba vehették a megújult bejáratot a sírkert látogatói.

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza polgármestere az átadóünnepségen elmondta, a bejáratot 16 millió forint önkormányzati forrásból korszerűsítették, és a munkákra azért volt nagy szükség, mert a megnövekedett látogatószám miatt veszélyessé vált a belépés a Korányi Frigyes utca felől.

Biztonságos a belépés

– Az új parcellákba temetkeznek az elmúlt időben, emiatt erről az oldalról nagyon sokan lépnek be a sírkertbe. A korábbi bejáraton nem különült el egymástól a gyalogos és a gépjárműforgalom, ami fokozta a balesetveszélyt, ráadásul a kapu szélessége sem volt megfelelő a sok gépkocsi beléptetésére. A bejáratot kiszélesítették, külön belépő és kilépő sávot alakítottak ki, ahogy a gyalogosok és a kerékpárral érkezők is a nekik kiépített sávon közlekedhetnek. Nagyon fontos, hogy aki biciklivel jön a sírkertbe, az mindenképp tolja a kerékpárt, hogy ne jelentsen veszélyt a gyalogosokra – hívta fel a figyelmet a polgármester.

Dr. Kovács Ferenc arról is beszélt, hogy új beléptetőrendszert is felszereltek.

– Rendszámfelismerővel is rendelkezik a rendszer, így automatikusan nyílik a kapu, ám egyelőre a jegyet vásárlóknak még manuálisan kell megvenniük a belépéshez szükséges cédulát. Azt tervezzük, hogy a főbejáratot is felújítjuk, kibővítjük, s ha ott is elkészül a rendszer, akkor a Korányi úti bejáratnál is automatikus lehet a beléptetés, nem lesz szükség a manuális jegyvásárlásra – tette hozzá a polgármester.

Folytatnák a fejlesztést

– Ezzel a beruházással nem csupán a biztonságot növeltük, de annak az alapját is megteremtettük, hogy csak akkor kelljen fizetniük a látogatóknak, ha elhagyják a sírkertet. Ez most még nem működik, szükség van hozzá a főbejárat automatizálására is, így még a régi beléptetési metódus is alkalmazásban marad – ezt már Pénzes Tibor, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Temetkezési Kft. ügyvezetője árulta el lapunknak.

Kifejtette: a műemlék jellegű főbejárat fejlesztése is tervben van.

– Amennyiben a jövő évi költségvetés megengedi, kiszélesítjük a főbejáratot, hasonlóan a Korányi úti kapuhoz, illetve kiépítjük a beléptetőrendszert. Mindez forrásfüggő, ám ha minden jól alakul, jövő nyáron a főbejáratnál is elkezdődhetnek a munkálatok. Ott nem lesz szükség aszfaltozásra, ugyanakkor jelentős mennyiségű bontási feladat vár a szakemberekre – hangsúlyozta az ügyvezető.