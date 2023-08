Megfelel a modern igényeknek

– Az ingatlanok akadálymentesítettek, a legmodernebb igények szerint készültek. A projektben két mikrobuszt is beszereztünk, megkönnyítve ezzel a lakók szállítását. A járművek szintén akadálymentesítettek – tudatta az igazgató.

Hasulyó Szabolcs hozzátette: a több mint 700 milliós projekt legfontosabb célja, hogy kiváltsák a nagy intézmények férőhelyeket, és kisebb egységekben, közösségbe integrált formában biztosítsák a fogyatékkal élők lakhatását.

Hasulyó Szabolcs arra is kitért, a fogyatékkal élők kisebb közösségekben elhelyezése teljesen más szemléletmódot igényel a Gondviselés Háza dolgozóitól, ezért átfogó képzést és kompetenciafejlesztést kaptak.

Speciális képzést kaptak

– Az új ismeretek birtokában gyakorlati módszerekkel segíthetnek az ellátottaknak a beilleszkedésben és az önálló életvitel megkezdésében. Úgy vélem, sok jó tapasztalatot gyűjthetünk majd az elkövetkező években. Az ingatlanok berendezése támogatja a fogyatékkal élőket az önálló életben, a bútorzat mellett a háztartási gépek beszerzésénél is ügyeltünk arra, hogy az ellátottak minden igényét kielégítsük. Az is nagyon fontos, hogy az új otthon nem Tarpa peremterületén, hanem a település frekventált részén helyezkedik el, ami szintén megkönnyíti majd az ellátottak beilleszkedését. A fenntarthatóság is kiemelt szempont volt, ennek érdekében a felújított ingatlan modern napelemrendszert is kapott. Még számos szakmai kérdés van hátra a 12 férőhelyes új lakóotthonokban. Mindegyik hat, egyenként kétszemélyes szobát kapott, és a kollégák nagy hangsúlyt fektetnek majd a szobák beosztására, a szobatársak kiválasztására is. Az lenne a legfontosabb, ha minél nagyobb önállóságot érnénk el a lakóknál, és a napirend és a házirend kialakításában is tevékeny részt vállalnának – hívta fel a figyelmet az igazgató.

– Az épületeket már berendeztük, a kiváltott nagy intézmény épületet átvette a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, a továbbiakban ők üzemeltetik majd – ezt már Pappné Gáva Ildikó, a projekt menedzsere árulta el lapunknak.

Új lendület az ellátásban

Mint mondta, az ellátottak áthelyezése és felkészítése az önálló életre egy rendkívül összetett folyamat.

– A Gondviselés Háza dolgozói is speciális felkészítést kaptak, hogy még hatékonyabban segíthessék a fogyatékkal élőket az önálló életvitel felé vezető úton. Teljesen máshogy élnek majd az új ingatlanokban, mint az intézményben, ezért tartottuk fontosnak, hogy a projekt ehhez is támogatást nyújtson – tette hozzá.

A rendezvényen azt is megtudtuk, Tarpa és Gacsály mellett Fülpösdarócon, Géberjénben és Nagyecseden is új lakóotthonokat alakítottak ki. A Barka Idősek Otthona és Támogatott Lakhatás fülpösdaróci telephelyének 60 lakója kap új otthont, a tarpaihoz hasonló formában. A fogyatékossággal élő, pszichiátriai vagy szenvedélybeteg ellátottak szintén 12 fős ingatlanokban költözhetnek, továbbá három szolgáltató központot is építettek az érintett településeken. Ez utóbbi projektben a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság a „Jót, s jól” a Szatmári kistérségben Egyesülettel együttműködve dolgozott az ellátottak életkörülményeinek javításáért. A projekt képviselői kiemelték, ez az új támogatási modell is rávilágított arra, hogy az államilag fenntartott támogatott lakhatás a civil szervezetekkel partnerségben új lendületet adhat a szociális szolgáltatásoknak.