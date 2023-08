A közösségi élet hiánya miatt az emberek lassan eltávolodnak egymástól. Ezt a problémát igyekszik orvosolni Fehérgyarmaton Guti Ádám, aki ez év nyarától kezdve Keddi FilmKlub címen szervez filmes délutánokat, amelyeknek a helyi Móricz Zsigmond Művelődési Ház és Könyvtár ad otthont.

Interaktív közönség

A tartalmas délutánok dr. Hamar Péter (nyugalmazott szakközépiskolai igazgató, tanár) egykori filmklubjának emlékeit idézhetik fel az idősebbek számára. Annak idején Fehérgyarmaton több helyszínen rendezték meg a filmklub foglalkozásait, amik igen népszerűek voltak. A Guti Ádám szervezésében nemrégiben megtartott első ilyen összejövetel augusztus 15-én volt, az érdeklődők az 1999-ben készült Az Álmosvölgy legendája című alkotást tekinthették meg, miután az esemény szervezője a bemutatkozását követően néhány gondolatot előzetesen megosztott a filmről s a közösségi élet fontosságáról is. Guti Ádám nem titkolt célja, hogy a rendezvényeken interaktívvá váljanak a vendégek, azaz arra törekszik, hogy a nézők is elmondják a véleményüket a látott filmművészeti alkotásokkal kapcsolatban.

Vannak bőven gyöngyszemek

Az első vetítés végén a film elemzését követően a szervező a megjelent vendégekkel beszélgetett a műről, s mindenki megoszthatta kötetlen formában a gondolatait és az érzéseit. A találkozó végén pedig még javaslatokat is tehettek azzal kapcsolatban, hogy az elkövetkező klubdélutánokon mely filmeket is szeretnék megtekinteni, illetve mely filmekről szeretnének beszélgetni.

Guti Ádám tervei szerint a legértékesebb filmekből fog válogatni műfaji megkötöttség nélkül, hiszen a filmvilág számos műfajában készített alkotásai között akadnak olyan gyöngyszemek, amelyeket a legifjabb generáció tagjainak is meg kell ismerniük.

Közösséget kovácsolhat

Ugyanakkor örvendetes, hogy már az első összejövetelen akadt fiatal és idős érdeklődő egyaránt, hiszen az életkorokon átívelő közös élményszerzés közösséget kovácsolhat a filmkedvelő emberekből. A következő két alkalom augusztus 22-én és 29-én lesz 17 órától. Jövő hét kedden egy meglepetésfilm vár az érdeklődőkre, azt követően pedig az 1996-ban készült Jack című film lesz terítéken a nagyszerű Robin Williams főszereplésével.

A foglalkozások ingyenesek, a vetítésre minden korosztályt szeretettel várnak.