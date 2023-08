– Nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a Tiszántúlon ez az egy magyartarka-tenyészet van. Ez a fajta 6-7 ezer liter tejet ad egy évben, kevesebbet, mint más fajták, viszont sokkal koncentráltabb beltartalmi, jobb minőségű, egészségesebb a teje. Semmiféle adalékanyagot nem kapnak – mesélte Marsalkó László, miközben a karámban lévő 3-4 hetes kisbocikat simogatták a workshop résztvevői.

Minőségi alapanyag

– Tízhetes korukig kapnak tejet a bocik, reggel és este 3-3 litert, de széna és friss víz is van nekik kitéve, ők a „bölcsisek”. Majd utána átkerülnek az óvodába, ahol korcsoportonként kerülnek össze – mesélte mosolyogva a gazdálkodó, és hozzátette: összesen hatvan tehenük van, hiába külön nevelik a borjakat, amikor már összekerülnek a többi tehénnel, látszik rajtuk, hogy az anyjukkal megismerik egymást. Külön istállóban kaptak helyet a vemhes tehenek is, a „kismamaszakosztályban”, szerencsére nagyon ritkán kell állatorvost hívni az elléshez – mutatta be a gazdaságot humorral fűszerezve a gazda.

Marsalkó Gábor és László családtagjai is sürögtek-forogtak a vendégek körül, és bármilyen kérdésre szívesen válaszoltak. Megtudhattuk például azt is, hogyan termékenyítik meg a teheneket, hogyan választják ki az adatbázisból a tenyészbikákat, mi az a termékenyítési index, milyen ciklusban ivarzik újra egy tehén, és megnézhették a fejőhelyiséget is, ahol naponta körülbelül 900-1000 liter tejet adnak a tehenek.

A tej nagy részét a tejipar viszi el, a többiből készíti Gábor a kézműves sajtokat. A zárt rendszerű fejésnek az az előnye, hogy a tej nem érintkezik a levegővel, azért nincs tehénszaga. Fejéskor egyből a hűtőbe folyik be csöveken keresztül, így hirtelen hűl le. A mikrobaszám határozza meg a tej eltarthatóságát, ha gyorsabban hűl le, akkor nem tud olyan mértékben osztódni a mikroba, így a nyers tej sokkal tovább eltartható mindenféle kezelés, pasztőrözés nélkül. – A reggeli és az esti fejéshez is már maguktól sorakoznak a tehenek, maguktól jönnek a kis folyosóikon, és vissza is mennek a helyükre, nagyon okos állatok – mondta László.

Közben a 35 liter tej elérte a 32 fokos hőmérsékletet, így elkezdődhetett a gomolyakészítés. Amíg a tejsavképző baktériumok dolgoztak a tejben, Marsalkó Gábor elmagyarázta, hogy a jó alapanyaghoz mindig egy jó fajtakiválasztásra, megfelelő takarmányozásra és jó tartási körülményekre van szükség, ezért esett a választás a magyar tarkára, amivel a kézművessajt-készítés egy még magasabb szintet érhet el.

Ízlésre formálva

– Ennek a tejnek nagyon magas a tejcukor-, fehérje- és zsírtartalma is, így sokkal jobb minőségű sajtok készülhetnek el. A tejsavképző baktériumok megtalálhatóak a tejben, amit laboratóriumokban szednek ki, ezek határozzák meg, hogy milyen sajt lesz bizonyos idő elteltével – részletezte Marsalkó Gábor.

A gomolya egy alapsajtféle, amihez felmelegítette a tejet 32 fokra, a tejsavképző után tej­oltó anyagot (kimozint) rakott bele, ami savanyodás nélkül alvasztja meg a tejet. Közben a sajtkészítőmester részletesen elmesélte, milyen folyamat megy végbe ilyenkor a tejben, s hogy ő milyen technológiával dolgozik, majd elmondta a különböző sajtok elkészítési módját is. Amikor megalvadt a tej, a gyerekek is szívesen segítettek, sajthárfával vágták össze az alvadékot. Négy részre osztották az alapanyagot, ízesítették sóval, csípős paprikával, lila hagymával, zöldfűszerekkel.

Mindenki kapott aztán egy lukacsos formát, amibe belekanalazhatta az ízlésének megfelelő sajtot. Közben a nagyüzemek által gyakran használt tartósítószerek, színezékek, adalékanyagok káros hatásairól is mesélt Gábor.

Krakomperger György is örömmel jött el a bemutatóra, és nagy elánnal vetette bele magát a gomolyakészítésbe. Elmondta, hogy otthon is szokott maguknak sajtot készíteni, kapott is sajtkészítő alapkészletet a gyerekeitől.

– Kíváncsi voltam, hogy a szakember hogyan készíti a kézműves terméket, nagyon tetszett ez a program. Kefirgombából is készítek magamnak rendszeresen kefirt, abból hevítek túrót, amiből végül körözött lesz – mesélte Krakomperger György.

A Marsalkó-sajtokon nemcsak a kiváló alapanyag, a hozzáértő kezek munkája látszik, hanem az a szeretet és odaadás, amivel dolgozik nap mint nap az egész család. A tejek és a sajtok esetében is beigazolódik, hogy a minőségi termékek adalékanyagoktól mentesek, így támogatják az egészségünket.