Továbbra is kiszolgáltatottja az ember a természeti erőknek, a technika meghibásodásának, valamint az emberi őrültségnek. A közelmúltban a vármegyénkben élőknek volt részük az első kettőben. Több településen is jégeső pusztított, az elemi csapás kárt tett több településen is lakásokban, mezőgazdasági terményekben, személygépkocsikban.

Az erkélyről dobált tárgyakat

Elképzelhetjük azoknak az utasoknak a megdöbbenését is, akik a napokban Debrecen és Fehérgyarmat között utaztak biztonságban érezve magukat a Bz motorvonaton, azonban a jármű hűtővize – feltehetően műszaki hiba miatt – felforrt, és a tartályból kiáramló gőz több utasnak égési sérülést okozott.

S a sornak még nincs vége. Szintén a napokban történt Budapesten, hogy a Dob utcában egy 30 körüli nő a negyedik emeleti lakás ablakából dührohamában mindent kihajított, ami a keze ügyébe esett: ruhákat, használati tárgyakat, ágymatracot, gyermekjátékot, akváriumot, sőt még egy élő tengerimalac is a gravitáció áldozatául esett. Mindezek után azon sem lehetett csodálkozni, hogy a ház előtt parkoló autóban is jelentős kár keletkezett. Ezek a történetek adták az alapot ahhoz, hogy utánajárjunk: milyen biztosításokkal védhetjük értékeinket, járműveinket, illetve testi épségünket.

Kérdéseinkkel a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetőjét, Lambert Gábort kerestük meg, akitől a következő tájékoztatást kaptuk:

Totálkár is keletkezhet

– A jégkár ellen az autónkat úgy óvhatjuk meg, ha teljes körű, töréskár elleni védelmet is magában foglaló casco biztosítást kötünk. Ez a biztosítás kiterjed töréskárok, lopás, üvegtörés, elemi károk esetére is. Minden olyan kár­eseményt, amely valamely természeti jelenség miatt keletkezik, elemi kárnak nevezünk. Ilyen lehet például a villámcsapás, a szél vagy jégverés okozta kár, de a felhőszakadás, árvíz, a tűz és a talajszint alatt elhelyezkedő építmény beomlása is ide sorolható – magyarázta a szakember.

– Az ilyen események komoly sérüléseket okozhatnak a járműben, bizonyos esetekben totálkárhoz is vezethetnek, és bár elkerülni nem mindig tudjuk azokat, felkészülhetünk az anyagi következmények enyhítésére. A casco nyújt tehát fedezetet jégkár esetén a javítás költségeire az önrészt meghaladó mértékben.

– Ez a biztosítás nyújt arra is fedezetet, ha a magasból ledobált tárgyak miatt sérül meg a személygépkocsi. A forró gőzzel megégetett utasokkal kapcsolatban azt tudom mondani, hogy az ilyen helyzetekben az üzemeltetőnek kell helytállnia. Amennyiben rendelkezik felelősségbiztosítással, a biztosító rendezi az okozott károkat. Ha az utas rendelkezik baleset-biztosítással, a saját biztosítója is térít az elszenvedett károkért.

Nincs kimutatás a jégkárról

A jégkárral kapcsolatban rákérdeztünk arra is, a Magyar Biztosítók Szövetségénél van-e olyan kimutatás, ami azt tükrözi vissza, hogy az utolsó 5-10 évben mennyire növekedett meg az autókra kötött jégkár elleni biztosítás. Erre a kérdésre Lambert Gábor így válaszolt:

– Nincs ilyen kimutatásunk, és nem is lehet, hiszen mint már említettem, a jégkárt a teljes körű casco fedezi az egyéb töréskárokkal együtt. Vannak összesített cascoadatok, de azokat az évkönyveinkben lehet megtalálni.

Átnéztünk néhány évkönyvet, amikben a következő adatokat találtuk: 2015-ben a magyarországi biztosítóknál 842 955 casco biztosítást kötöttek a gépjármű-tulajdonosok, 2021-ben pedig ez a szám már 1 millió 35 ezer 667 szerződés volt. E számadat növekedésének hátteréről nincsenek tehát információk, de valószínűleg nemcsak a gépjárműállomány növekedése, hanem a jégkár félelme miatt is növekedhetett a casco biztosítások száma.

Töréskárra nem is gondolnak

Legalábbis ezt erősítette meg az egyik nyíregyházi alkusz­iroda tulajdonosa, Bancsi József, akit szintén megkérdeztünk a tapasztalatairól.

– Az időjárás változásával egyre több jég hull az égből, s ez a szilárd csapadék egyre több kárt okoz a gépjárművekben. Elég csak arra utalnom, hogy a pár napja Kisvárdán volt nagy mennyiségű jég, igaz, az apró szemek nem okoztak nagy kárt, de azt megelőzően Nagyecseden és térségében már nagyobb méretű, diónagyságú jég esett, s az már sok kárt okozott a gépjárművekben, a házakban és a mezőgazdasági veteményekben. S az ilyen nagy méretű jég egyre gyakrabban fordul elő.

– Sok autótulajdonos vár a horpadások kijavítására, mert a teljes körű casco biztosítás fedezetet ad a jégkár okozta sérülésekre is. Van olyan javítással foglalkozó szakember, akinek a munkája 99 százalékban immár abból áll ki, hogy a horpadásokat javítja ki a jégkár után.

– Több gépjármű-tulajdonos ügyfelem kimondottan a vadkár vagy a jégkár miatt kötötte meg a teljes körű biztosítást, a töréskár szinte fel sem vetődik bennük, mert mindenki bízik a vezetői tudásában. Amikor bejönnek biztosítást kötni az emberek, mindenkinek a második kérdése már az, hogy jégkárra vonatkozik-e a biztosítás, vagyis az emberek leginkább az elemi károktól félnek, hiszen azokkal szemben tehetetlenek – tette hozzá Bancsi József.

Van ponyva és biztosítás

László Pál nem bízta a véletlenre autója sorsának alakulását:

– Nagyon féltem mindig attól, hogy a jég egyszer tönkreteszi az autómat, ezért egyrészt casco biztosítást kötöttem, másrészt beszereztem a jég elleni ponyvát is. Minderre az kényszerített, hogy egyre hevesebbek a viharok, egyre nagyobbak az égből leeső jégdarabok. A jég elleni ponyva nem olcsó mulatság, több tízezer forintba kerül, de csak egyszer kell megvenni – mesélte nyíregyházi olvasónk.

– Szerencsére még nem kellett használnom. Ez a ponyva nagy megnyugvást jelent a számomra, mert mindig attól rettegtem, hogy ott állok tehetetlenül a kocsi mellett, miközben szakadatlanul hull a jég, s pozdorjává töri az autót. Igaz, ennek ellenére a félsz mindig ott van bennem, hogy mit ér a ponyva akkor, ha éppen nem vagyok az autó közelében, vagy akkor csap le a vihar, amikor sorompónál várakozom tilos jelzés miatt. Ezekben az esetekben teljesen ki vagyok szolgáltatva az időjárásnak.

– Egyébként egy 12-13 éves járműről van szó, már családtagnak tekintjük, úgy gondolom, megérdemli a figyelmet és a védelmet.

MML



Borítókép: Pár hete kíméletlenül betörte a jég Nagyecseden a gépjárművek üvegét is | Fotó: Sipeki Péter