Magyar és ukrán menekült gyermekek táboroztatását vállalta fel a fényeslitkei önkormányzat. Az első turnust július 14-17-ig fogadták, most pedig már a második csoport is náluk tartózkodik, szeptemberben pedig folytatódik a karitatív tevékenységük.

– „Ha segítesz másokon, az téged is épít, többé, jobbá tesz!” – a tibeti mondást idézte Mártha Mihály Tibor, Fényeslitke polgármestere. – Önkormányzatunk az ukrán-orosz háború kezdete óta

közvetlenül, illetve közvetve segíti a kárpátaljai és kelet-ukrajnai szenvedőket, elsősorban az árván maradt gyermekeket, családokat. Péntek délelőtt érkezett az újabb csoport, akik tartalmas programokon keresztül próbálják feledni a megélt fájdalmakat. A koordinációban Bacskai József főkonzul és munkatársai segítettek az ungvári magyar főkonzulátus részéről. Ezúttal 6 és 16 év közötti fiatalok érkeztek, három tanárnő kíséretében. Az érkezés délutánján strandra mentek, szombaton a Nyíregyházi Állatparkban jártak, vasárnap egész nap színes, játékos programcsomag várja őket. „Nyaralásuk” teljes költsége a jó lelkű adományozóknak is köszönhető: East-West Gate Zrt. (Fényeslitke), ABC Alapítvány (Budapest), Balogh Zoltán (Kanyárbau Kft.), Tisza Presszó (pizzák), Bakajsza Ferenc (dinnyék).

LTL

Borítókép: Az Aquacinemát is felkeresték az első turnusban | Fotó: Mártha Mihály Tibor archívuma