Hivatalosan is elkezdődött az idei parlagfűszezon. A Nemzeti Népegészségügyi Központ legfrissebb jelentése szerint az elkövetkező időszakban várhatóan fokozatosan emelkedik a pollenterhelés, bár az esőzések hatására átmenetileg lokálisan csökkenhet a légköri allergének koncentrációja. A parlagfűé jellemzően az alacsony-közepes tartományban alakulhat, helyenként azonban elérheti a magas szintet is. A csalánfélék virágzása túljutott a csúcsidőszakán, bár pollenkoncentrációjuk még mindig a közepes-magas tartományban alakulhat. A pázsitfű- és a kenderfélék virágporának koncentrációja alacsony-közepes szintet érhet el, az üröm, az útifű, a libatopfélék, a lórom, az ernyősvirágzatúak, a gyékény és a sás pollenszemei országosan, így Szabolcs-Szatmár-Beregben is alacsony koncentrációban vannak jelen. A fák közül még jelen van a levegőben a hárs, valamint a ciprus- és tiszafafélék pollenje – jellemzően alacsony koncentrációban. A kültéri allergén gombák közül az Alternaria spóraszáma magas, az Epicoccumé alacsony-közepes.

A parlagfűre érzékenyek számíthatnak az allergiás tünetek megjelenésére, így a szakemberek azt javasolják, hogy mielőbb kezdjék meg a gyógyszeres kezelést, vagy keressék fel kezelőorvosukat a megfelelő gyógyszeres kezelés beállítása érdekében.