Előzetesként annyi, hogy évek-, évtizedek óta nem utaztam buszon. Nekem még „Kelet Áruház” ma is, amely előtt pirosat kaptam a lámpánál. Aztán észrevettem, hogy a Kossuth úti megállóban álló autóbuszt egy lila ruhás hölgy megpróbálja mintegy 60 méterről futva elérni. Kissé kilátástalannak tűnt, de őszintén szurkoltam. Már-már úgy tűnt, hogy sikerül neki. Néhány méterre volt a céltól, amikor is megvillant a jármű irányjelzője és a busz elindult. Csalódást éreztem, de mivel az én lámpám is szabadra váltott, elindultam. Még egy pillantást vetettem a kereszteződés túloldalára. Meglepődtem! Néhány méter megtétele után a sofőr megállt és felvette utasát. Figyelmességből és emberségből jeles! Szebben indult az én napom is! - zárta sorait a férfi.

Forrás: Nyíregyen Hallottam