Ezeradagos főzőkonyha

– Iskolánk fenntartója a református egyház, 2019 óta működik egységben az iskola és az óvoda, ahová 130 kisgyermek jár, az ő ebédjüket, illetve a dolgozók étkezését is az új, ezeradagos főzőkonyha fogja biztosítani. Komplex felújításról van szó, kicseréljük az épületben az elöregedett villany- és vízvezetékeket, és a gázrendszer is korszerűsödik. Teljesen új konyhatechnológiát telepítünk, bútorzattal, berendezésekkel, kiegészítő eszközökkel – sorolta a felújítás főbb elemeit az igazgató. Hozzátette, az energiatakarékosság, az észszerű gazdálkodás kulcskérdés marad náluk is a következő években. 2019-ben túljutottak az iskola energetikai korszerűsítésén, sőt, az alternatív megoldásokon is gondolkodnak, napelemekre nyújtottak be pályázatot.

– Egészen biztos, hogy az iskolába belépő diákoknak az udvar új arculata nagyon fog tetszeni, és szembetűnő is lesz a változás – folytatta az igazgató az idei fejlesztésekkel.

– Régi álmunkat valósíthatjuk meg az iskolaudvar rendezésével, melyen egy multifunkciós sportpályát alakítunk ki, ahol labdajátékokat, atlétikai szabadtéri edzéseket, testnevelésórákat is tarthatnak majd a kollégák. Összesen négyezer négyzetméteres felület kap új burkolatot, amibe beletartozik az új rekortánpálya is. Az udvart térkövezzük, az egész környezetet parkosítjuk, amely a jelenleginél még zöldebb külsőt ad az iskolánknak – jegyezte meg Sivadóné Cselenyák Dóra, s megköszönte a fenntartó támogatását, hogy belekezdhettek a felújítássorozatba. Mint megtudtuk, igazi színfoltja lesz az iskolának a kültéri tanterem is, melyben késő őszig órákat, csoportos foglalkozásokat tervezhetnek.

Új vizesblokk, új burkolat

Nemrégiben a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye fenntartásában működő nyírteleki Szent Anna Katolikus Általános Iskola is új épületszárnnyal és tornateremmel gazdagodott, az új szárnyban 3 tanterem és 4 csoportszoba kapott helyet. Ahogyan az intézmény vezetője, Horváth-Bócsi Irén fogalmazott: a Debrecen–Nyíregyházi Egyházmegye mint az iskola fenntartója, a szakmai munkán túl az épület állagára is folyamatosan odafigyel. – 2017 óta évről évre valamilyen beruházásról, felújításról számolhatunk be intézményünkben. Az idei nyáron az első emeleti vizesblokk „veti le 50 éves ruháját”, és megújul. A korábbi felújítási programba ez már nem fért bele, így most sort kerítünk erre is, voltaképpen az alapokig bontották vissza a munkások a falakat, teljesen kicserélték a vezetékeket. A napokban már a burkolatok felrakásánál tartanak, mire jönnek a gyerekek, teljesen kész lesz az új vizesblokk. Ezenkívül ahol szükséges, a tantermekben és a folyosókon tisztítófestést végzünk, valamint a folyósokon lévő beépített szekrények zárjait is átnézzük, a megrongálódott, elhasználódott szerkezeteket kicseréljük.

– Minden évben szépítjük az iskolaudvart is, vigyázunk a zöldfelületre – sorolta az iskola vezetője a teendőket, s elárulta azt is, hozzájuk augusztus 16-án érkeznek meg a tankönyvek.

Elmondta, két új tanító és egy ének–magyar szakos tanár kezdi meg munkáját a nyírteleki Szent Anna-iskolában, a meghirdetett üres állásokat sikerült gyorsan feltölteniük. A kis létszámú iskolákban ritka a 100 százalékos szaktanári ellátottság, de a nyírtelekiben minden tantárgyra jut szaktanár. Összesen 263 diákjuk lesz a következő tanévben, közöttük kétosztálynyi elsős ül be az iskolapadba.