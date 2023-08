Nagyon szeretem a virágokat és a természetet. Gyakran kimegyek a mezőre gyönyörködni. Talán nem véletlen, hogy mindez meg is ihletett, s tollat ragadva papírra is vetettem gondolataimat: Ragyogón süt a Nap, / a mezők pedig virágba borulnak. / Pompázik a paletta minden színében, / a pillangók nagy örömére. / A méhecskék is gyűjtögető útra indulnak, / a mezei virágra zümmögve szállnak. / Kék, sárga, piros, amerre a szem ellát ragyog. / beteríti a gyönyörű rétet, / a harmat cseppjei gyöngyként tündökölnek. / Aki megnyugvásra vágyott, / szedjen egy csokor mezei virágot!