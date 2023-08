Közeledik a nyári szünet vége, kezdődik az új tanév, s nagyobb hangsúlyt kap a gyermekeink biztonsága, testi épségének megőrzése, áldozattá válásának megelőzése, mert veszélyeket is rejthet a tanévkezdés. Ezeket és a megelőzést segítő tanácsokat dr. Kovács Attila, a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője foglalta össze.

– Sok diák most megy először önállóan, szülői kíséret nélkül iskolába, nagyon lényeges, hogy anyukák, apukák mutassák meg az útvonalat a gyereknek, hívják fel a figyelmet a lehetséges veszélyhelyzetekre, tanulják meg a legfontosabb közlekedési szabályokat. Ne a legrövidebb, hanem mindig a legbiztonságosabb utat válasszák!

– Beszéljék meg, hogy ha a szülő bármilyen ok miatt később ér oda a gyermekéért, akkor ne essen kétségbe, hanem legyen egy biztonságos hely – az iskola aulája, udvar stb. –, ahol megvárja őt. A már megtanult és ismert hazafelé vezető úton olyan üzleteket, ismerősöket is kiválaszthatnak, ahol a gyermek biztonságban lehet, ha fenyegetve érzi magát, s a rendőrtől is mindig kérhet segítséget.

Dr. Kovács Attila

Fotó: KM-archív/Pusztai Sándor

– Tudatosítsák fontos alapelvként a gyermekükben, hogy idegenekkel ne álljon szóba. Ha bárki útba igazítást kér tőle, azt mondja el szóban, ám soha, de soha ne kísérjen el senkit, és semmilyen indokkal ne üljön be ismeretlen ember kocsijába, legyen bármilyen csábító is az ígéret – folytatta a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának vezetője.

Amennyiben ilyen történik, mindenképpen mondják el a szüleiknek a gyermekek. A szakember megjegyezte: ösztönözhetik a gyermeküket arra is a szülők, hogy többnyire csapatban, a társaival együtt közlekedjen. Bármilyen helyzetben jól jöhet, ha a szülők neve, elérhetősége egy papírra felírva ott van a gyereknél.

Az okoskütyük veszélyei

Az okoskészülékek és internet világában elengedhetetlen, hogy ennek veszélyeiről is beszéljenek a gyerekekkel; magyarázzák el, hogyan és mire használják ezeket. Többek között a közösségi oldalakon ne osszanak meg személyes adatokat, ne posztoljanak képet az otthonukról. Idegeneket, ismeretleneket ne jelöljenek vissza a közösségi oldalakon, semmiképp ne küldjenek fotókat magukról, és ne chateljenek velük – hangsúlyozta egy másik fontos területtel kapcsolatban dr. Kovács Attila.

– A vagyonbiztonság, a lopások elkerülése érdekében fel kell hívni a diákok figyelmét, hogy értékes tárgyat (drága mobiltelefont, iPodot, laptopot stb.), ha lehet, ne vigyenek magukkal az iskolába. Ha mégis elviszik, ne hagyják felügyelet nélkül, mindig legyenek jelszóval védve. Utcán, buszon, vonaton ne vegyék elő az okos­eszközeiket, figyeljenek a táskájukra, nadrágzsebbe, hátizsák külső zsebébe, rekeszébe ne tegyenek telefont, pénzt, igazolványokat, mert azokat pár pillanat alatt, szinte észrevétlenül ellophatják tőlük. Az értékeket mindig biztonságos helyen – például a táska belső rekeszében – tartsák. Az iskolai öltözőben, nyitott szekrényben, fogason ne hagyjanak értéktárgyakat, pénzt, mert ezeket is könnyen ellophatják – sorolta az alezredes.

Merjen szólni, ha baj van

– A tanévkezdés azt is jelenti, előfordulhat, hogy gyerekeket zaklatnak, bántanak, zsarolnak a társaik. Ki kell emelni, hogy az iskolai erőszak fogalmába sorolható a fizikai mellett a szexuális és a lelki bántalmazás is. El kell mondani a gyermeknek, hogy az erőszak egyetlen problémát sem old meg. Játékból, poénból vagy csak a barátok elismerésének kivívásáért diáktársaikat, tanáraikat bántani, fájdalmat vagy sérülést okozni nem lehet, mert azok súlyos következménnyel járhatnak.

– A megelőzés, a nagyobb baj elkerülése érdekében fontos, hogy a szülő és gyermek között bizalmi viszony alakuljon ki, esténként beszéljék át, hogy mi történt az iskolában, a gyerek pedig merje elmondani, ha olyan helyzetbe került, ami a testi, lelki egészségét veszélyezteti, ha bántották, vagy úgy viselkedtek vele szemben, ami számára kellemetlen volt – hangsúlyozta dr. Kovács Attila.

Elmondta, szeptemberben a vármegye több oktatási intézményében az iskolaőrök is szolgálatba lépnek, ha a gyerek úgy érzi – a tanárokon kívül –, akár tőlük is kérhet segítséget, tanácsot.

– Jelenlétük biztonságot ad, elfogadták őket a pedagógusok, a szülők és a diákok is, bízunk benne, hogy ez a kiváló együttműködés tovább folytatódik – fogalmazott dr. Kovács Attila. A vármegyében 35 iskolában 34 iskolaőr lát el szolgálatot, az új tanévben pedig tovább bővül a számuk, ugyanis 33 intézmény jelezte, ők is szeretnék, ha iskolaőr dolgozna náluk. Augusztus 16-tól 17 iskolaőr képzése kezdődik meg Miskolcon, legközelebb szeptember 4-én indul képzés szintén Miskolcon.

– Továbbra is várjuk a leendő iskolaőrök jelentkezését, a kiválasztás folyamatos, azoknak az iskoláknak a listája, ahová még keresünk iskolaőröket, a vármegyei rend­őr-főkapitányság Facebook-oldalán megtalálható, de lehet érdeklődni bármelyik rendőrkapitányságon vagy a főkapitányságon is – mondta az alezredes.

Az iskolaőröknek fontos szerepük van az oktatási intézmény rendjének megőrzésében, fenntartásában. Jelenlétük a szülőknek is biztonságérzetet jelent, ahogy a gyerekek is szívesen fordulnak hozzájuk tanácsért.

Ne nyisson ajtót!

– S ha a gyerek épségben hazaért, akkor azt kell megtanulnia, hogy idegennek nem nyithat ajtót. Beszéljék meg, kit engedhetnek be, s mit mondhatnak arról, hogy a szülők mikor érnek haza – említette dr. Kovács Attila. – A legjobb, ha semmit! A családtagok azonban megállapodhatnak egy olyan jelszóban, mondatban, amit csak ők ismernek, ebből a gyerek pontosan tudhatja, valóban a szülei küldték az ajtó mögött állót. Fontos, hogy a diákok ismerjék legalább a 112-es központi segélyhívó telefonszámot, amelyen keresztül a rendőrök, a mentősök és a tűzoltók is elérhetők.



Ösztönözzék a gyerekeket, ha lehet, a társaikkal együtt közlekedjenek

Illusztráció: MW-archív