Két éve dolgozik a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkáraként Párkányiné dr. Csurka Edina, akivel a közelmúltban készítettünk podcastet. Ebben szó volt arról, hogyan tudja segíteni a kamara a régió vállalkozóit, milyen az együttműködésük a társ- szervekkel, milyen terveik vannak, de a beszélgetés során megkérdeztük azt is, mit adnak az 5000 forintos kamarai hozzájárulás fejében.

Harminc éve működnek

– Igen, ez a kérdés gyakran felmerül – reagált a kérdésre a főtitkár. – Kamaránk már harminc esztendeje működik, és annak ellenére, hogy ilyen régóta jelen vagyunk a vármegye gazdasági életében, sokan még mindig nincsenek tisztában azzal, mi is a célunk, mit is teszünk a helyi cégekért. A vállalkozások sokkal többet profitálhatnak szolgáltatásainkból, mint ez az évi ötezer forint. Honlapunkon fel van sorolva az a számos szolgáltatás, amit nyújtani tudunk. Ezek nagy része díjmentes, mi pedig az év szinte minden napján elérhetőek vagyunk személyesen, a Széchenyi utcai székházunkban, telefonon vagy e-mailben – mondta Párkányiné dr. Csurka Edina.

Hozzátette: a kezdő vállalkozások is fordulhatnak hozzájuk bizalommal, illetve a már működő cégeknek is tudnak segíteni, ha elakadnak, vagy ha valamilyen területen fejlődni szeretnének. Szakmai tanácsadást biztosítanak, igény szerint a pályázatfigyelésben is szerepet vállalnak, bővíteni tudják a cégek üzleti kapcsolatait, ami igaz az export- és az importtevékenységre egyaránt, ami a versenyképességet növelheti.

Nyitnak a fiatalok felé

– Képzéseket szervezünk, mentorprogramjainkban nagyvállalatok munkatársai segítik a kis- és középvállalkozásokat. A szakképzésből, a duális képzésből is kivesszük a részünket, több szakmában indul nálunk mesterképzés, ahogy a fiatalok is kaphatnak tőlünk „mankót” a pályaorientáció területén, ahogy szakmai, tanulmányi versenyeket is szervezünk. Büszkék vagyunk a TOP 100 gazdasági nagyrendezvényre, amit a Kelet-Magyarországgal és a NAV-val közösen valósítunk meg már évek óta – sorolta.

Két éve tölti be a főtitkári pozíciót: miben sikerült előrelépni, és milyen tervei vannak a jövőre nézve? – kérdeztük. – Sikerült fejleszteni egyes szolgáltatásainkat, elsősorban a kommunikáció területén léptünk előre. Itt számokkal mérhető eredményekkel büszkélkedhetünk, hiszen az elmúlt fél évben 25 százalékkal nőtt a követőink száma a közösségi médiában. Folyamatosak a szakmai workshopjaink, szinte nem telik el olyan hét, hogy ne tartanánk egyet-egyet. Figyeljük a vállalkozások igényeit, azt, hogy mi foglalkoztatja őket, és ez alapján igyekszünk kitalálni egy-egy fórum, előadás témáját. A pályaorientáció területén 1200 tanulóval kerültünk kapcsolatba az elmúlt fél évben, valamint 7000 ügyfélnek tudtunk valamiben segíteni. A célunk, hogy minél több vállalkozással megismertessük a tevékenységünket, szeretnénk tovább emelni a kamara presztízsét, hogy minél több tagunk legyen. Kulcsszó a bizalom, fontos, hogy jussunk a cégek eszébe, s hogy tudják, bátran fordulhatnak hozzánk – emelte ki Párkányiné dr. Csurka Edina, aki beszélt a kamarán belül működő szakmai klubokról is. A Női Klubot, a Könyvelői Klubot és a HR Klubot régóta sikeresen működtetik, viszont a Fiatal Vállalkozói Klub nemrégiben alakult. Ennek égisze alatt tartottak a közelmúltban konferenciát a mesterséges intelligenciával kapcsolatban, aminek nagy sikere volt a fiatal vállalkozók körében.

Fontos az együttműködés

A főtitkár szerint fontos a társszervekkel való együttműködés. Remek a kapcsolatuk a Nyíregyházi Szakképzési Centrummal, a Nyíregyházi Egyetemmel, az adóhivatallal s a kormányhivatal különböző szerveivel.

– Részt veszünk a foglalkoztatás erősítésében is, hiszen tagjai vagyunk a városi és a vármegyei foglalkoztatási paktumnak is. Kiváló a szakmai együttműködésünk a hazai vármegyei kamarákon túl a belga, genti kamarával és a szatmárnémeti iparkamarával is, akikkel nemrégiben zárult le egy közös pályázatunk. A területfejlesztésből is igyekszünk kivenni a részünket, hiszen mi is tagjai vagyunk az Északkelet-magyarországi Gazdaságfejlesztési Zónának. Ennek keretében is rendeznek találkozókat, a legutóbbi ilyen Debrecenben volt, aminek Lantos Csaba energiaügyi miniszter is vendége volt – zárta a beszélgetést a vármegyei kereskedelmi és iparkamara főtitkára.

Borítókép: A mesterséges intelligenciával kapcsolatos kamarai előadás is sikeres volt – a képen Balogh Dávid, a Boom Marketing alapítója | Archív Fotó: Dodó Ferenc