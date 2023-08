Utána csak Büdy (II) Mihály fia, János szerepel az oklevelekben. János 1600 február elején Liptó megyében, sógoránál, Kubinyi Istvánnál hunyt el, ám annak körülményeiről nem tudunk semmit. A szepesi kamara 1603-ban jelentést tett a kormányszékhez a Büdy család fiágon kihalásáról, és intézkedett a fennmaradt vagyon visszavétele iránt is, ami ilyen esetekben a kincstárat illette. Ebből a jelentésből tudjuk meg, hogy Kubinyi István Büdy János sógoraként magát tekinti az egyetlen örökösnek, ezért birtokba vette a Büdy család kerecsenyi (Tiszakerecsen), adonyi (Tiszaadony), vidi (Tiszavid ma Tiszaszalka része), szalkai (Tiszaszalka), atyai (Vámosatya), csarodai, papi, dédai (Beregdéda), barkaszói, dávidházai, kaszonyi (Mezőkaszony), barabási birtokokat és Munkácson egy kőházat. Ezután többet nem találkozunk a Büdy család tagjaival. Birtokaikat leányágon a Kubinyi, a Bornemissza, a Révay, a Barkóczy és a Csapi családok örökölték, így leányágon még nyomon követhető a Büdy família története.

Például Oláh Miklós esztergomi érsek fiatalabbik húga, Oláh Ilona Sopronban készítette el végrendeletét 1579-ben. Végakaratában nagyon pontosan közli családtagjainak nevét, s utal az életkorukra, így: atyámfia, asszony néném, szerelmes (szeretett) urambátyám… Oláh Miklós bátyja, Máté szászvárosi királybíró (a XV. század közepétől a kiegyezésig az erdélyi szász közigazgatási területek főtisztviselője) volt. Anna nevű leányának Büdy (II) Mihály beregi főispán volt a férje. Oláh Anna Oláh Ilona unokahúga volt, így ő maga és leányai bőven részesedtek Oláh Ilona vagyonából: „Anna asszony öcsémnek (akkoriban az öcs szó fiatalabb nőtestvért is jelölt; ismeretesek voltak akkoriban a leányöcsém, öcsémasszony kifejezések is – a szerk.) egy nagy ezüst kupát, mely kupát Büdy Mihály uram kezében adtam, és quietantiát is adott róla.”

Oláh Ilona a legnagyobb összeget, 2000 aranyat unokahúga leányaira, Foemiára (Eufémia) és Frosinára (Fruzsina, néhol Rozina). hagyta. Ezek a jellemzően nem magyar nevek némi magyarázatra szorulnak. A keresztnévadást a koraújkorban még a szentkultusz befolyásolta. A fiúk leggyakrabban János, György, Mihály, illetve szent királyaink, István és László nevét kapták. A lányoknak legtöbbször az Árpád-ház női szentjei után adtak nevet, de egykori magyar királynék nevét is gyakran kapták.

Eufémia (1099–1139) magyar királyné, Könyves Kálmán második felesége (első neje Hauteville-i Felícia szicíliai grófnő) volt, II. Vlagyimir kijevi nagyfejedelem és egy ismeretlen nevű, bizánci nő leánya. Könyves Kálmán magyar királyhoz ment férjhez 1112-ben, Kálmán azonban hamarosan házasságtörésen érte, és várandósan hazaküldte Kijevbe, ahol Borisz nevű fia született. A gyermeket Kálmán soha nem ismerte el törvényes fiának, és kizárta a trónöröklésből. Borisz élete végéig követelte magának a magyar trónt, hiszen Árpád-házi hercegnek tartotta magát. Felvette a Kalamanosz nevet, amivel Kálmánhoz (feltételezett apjához) tartozását fejezte ki. Eufémia Kijevben apácaként halt meg.

Eufrozina, magyarosan Fruzsina (1130–1193) II. Géza magyar király felesége volt. Eufemia és Fruzsina örököltek még egy-egy paplant, minkettő közepén arany fonallal hímzett vörös tükör látható, egyiknek a széle rózsaszínű, a másiké sárga selyem. Együtt örököltek továbbá egy tokban lévő közepes ón tálat kilenc mély és tizenkét lapos tányérral, mindegyikbe Oláh Miklós érsek nevét vésték. Palocsai Horváth Györgyről sem feledkezett meg, ráhagyott egy nagy, hosszú, fehér szőnyeget.

Bizonyíthatóan Büdy Klára, Büdy (I) Mihály leányának leszármazottai még számosan élnek ma is szerte a világban.

Szabó József János