Egy héttel ezelőtt kezdődött, és augusztus 16-áig tart a CSAK! Fesztivál és workshop Csengerben, ahol számos érdekes program vár még az érdeklődőkre.

Film és könyv

Eszenyi Enikő 2023-ban Európa Színésze lett. Ma, azaz augusztus 12-én 19 órától a CSAK! Házban eleveníti fel pályája meghatározó eseményeit, sikereit. A beszélgetés előtt Kovács Aliz és Horn-Barta Csengele Bársonyspirál című kisfilmjükkel mutatkoznak be, melyből fotókiállítást is láthatnak az érdeklődők. Vasárnap 16 órakor Visky András íróé és Artisjus-díjas könyvéé, a Kitelepítésé lesz a főszerep: a szerző Juhász Anna irodalmárral avatja be a hallgatóságot a mű rejtelmeibe. Ezt követően, este nyolctól a CSAK! alkotói és a workshopok résztvevői egy kötetlen hangulatú találkozón mutatkoznak be, az esten Patocska Olivér is énekel.

Kurzus, workshop

A fesztivállal párhuzamos kurzusokon a hallgatók betekintést kapnak a kreatív alkotófolyamatok sajátosságaiba, formálhatják tudásukat, nyitott közösségben fejlődhetnek. Ebben az évben is hazai és határon túli leendő színészek, írók, filmesek vesznek részt a művészi munkában. A filmes kurzus résztvevői a Viola Presszó című kis-játékfilmjüket forgatják a workshop keretein belül. A fesztivált a Petőfi Csengerben című előadás zárja augusztus 15-én 19 órától: a nézők részesei lehetnek egy izgalmas munkafolyamat befejezésének, s olyan művészek tartanak velük, mint Sasho Dimoski író, rendező, Visky András író, dramaturg, Szilágyi Csenge és Töreky Zsuzsa színésznők, Mester Dávid zeneszerző és Ruff-Kiss Ágnes beszédtechnika tanár. KM