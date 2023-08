Életet mentenek, kábítószert keresnek, vakvezetők, rohamjelzők, terápiás, személyi, mozgássérült, hallássegítők, és még ki tudja mi mindenre képesek a kutyák. Bámulatos, hogy ezek az önzetlen és szeretetre méltó lények mi mindent megtesznek értünk. Szolgálataikért cserébe pedig nem várnak mást, csak néhány finom falatot és egy kis szeretgetést, simogatást. Lenyűgöző az intelligenciájuk, hűségük pedig nem ismer határokat. Ezért is hívtuk beszélgetésre Fekete Szilviát, aki a Nyíregyházi Segítő Kutya Alapítvány önkéntese, habilitációs kutyakiképző és terápiás felvezető. Nagy örömünkre Brúnóval, a 4 hónapos fekete labrador kölyökkel érkezett a szerkesztőségünkbe. A fekete kis szeretetgombócból remélhetőleg terápiás kutya lesz, már elkezdődött a korai szocializációja és ismerkedése az emberekkel és a külvilággal. A kutyus végig az igazak álmát aludta, amíg a gazdája elmesélte, hogy hogyan lehet valaki kutyakiképző, milyen egy jó segítő kutya. Szilvia hobbiból, a munkája mellett jár hetente több helyre is terápiás foglalkozásokat tartani, és attól függően, hogy hova, kikhez megy, úgy választja ki a kutyát, amelyiket elviszi magával. Annyira ismeri az ebeket, hogy tudja, melyik kutya milyen csoporttal kompatibilis, hol érzi jól magát. Szilvia több kutyát is kiképzett már, gyerek kora óta rajong a kisállatokért.

– Tinédzser koromban egy szálkás szőrű tacskónk volt, aki nagyon pozitív hatással volt rám, akkor még barátként tekintettem rá. Persze sokszor a szüleimre maradt, amikor én elmentem bulizni, de mindig jó kezekben volt – kezdte a történetét Szilvia.

– Aztán az első labrador, amit tudatosan választottam, tíz éve került hozzám. Jelenleg négy kutyám van, a 10 éves Bodza, egy évig volt nálunk Morze, aki boldog vakvezető kutyaként él a gazdájánál, amikor elkerült, utána egy debreceni alapítvány keresett kölyök nevelőket, így jött Alma. Róla hamar kiderült, hogy tériszonya van, fél a lépcsőktől, így vakvezetésre nem alkalmas. Megszerettük, így vártunk még egy évet, mert ilyenkor az a protokoll, hogy ha egy kölyök kiesik a képzésből, akkor a nevelőnek felajánlják, reménykedtünk benne, hogy maradhat. Tudtuk, hogy terápiás kutyának nagyon jó lesz, és így is lett. Lotti a harmadik jövevény, remek játszópajtása az összes kutyának. Keverék, az anyja golden retriever, az apukája ismeretlen. Lotti egy fekete, szakállas, hosszú szőrű és szemöldökű őrült professzor fejű kutya. Almának is nagy játszópajtása, és ő vezette be Brúnót is a falkába, aki már tudatos választás volt. Nagyon szuper tenyésztőktől, munkavonalas szülőktől, törzskönyvezett, fajtatiszta – mesélte a kutyakiképző, akinek a lábán hortyogott éppen a fekete kutyus, és hozzátette: nem mindegy, hogy milyen alomból érkezik egy kiképzésre váró kutya.

A Nyíregyházi Segítő Kutya Alapítvány munkáját több vizsgázott terápiás kutya, habilitációs kiképzők, gyógypedagógusok segítik.

– Rendszeresen járunk évek óta hetente kétszer Nyírbogdányba a Sion Fogyatékkal Élők Nappali Intézményébe, ott van több csoportunk is. A nyugdíjas otthonokban is nagyon jó látni, hogy hétről hétre egyre többen jönnek a foglalkozásokra. A kutya kimozdítja a bent élőket az esetleges magányból, depresszióból. Személy szerint én járok a nyíregyházi Magdaléneum Fogyatékosok Református Ápoló, Gondozó Otthonába, ahol próbálunk fejleszteni is, de a fókusz az élményen van, ami által jobban érzik magukat a gondozottak. Táborokba, iskolákba, óvodákba is járunk érzékenyítő foglalkozásokra, interaktív feladatokon keresztül mutatjuk be a segítő kutyák életét, mindennapjait, illetve kutyás napközis táborokat is szervezünk.

Speciális szerep

Ezeknek a foglalkozásoknak van egy kerete, kötelező elemekkel, ilyen például a köszönő és elköszönőkör, ahol meg lehet simizni a kutyát, vagy pacsizhatnak is a szőrös négylábúval.

– Tulajdonképpen ezek gyógypedagógiai foglalkozások, ahol a kutya motivációként vesz részt. Speciális szerepük van, sokkal jobban megcsinálják a feladatokat a résztvevők, ha van kiért. Motiváló erőként hat rájuk a négylábú jelenléte. Például egy halmozottan fogyatékos fiatal, aki

összeszorított kézzel él, egy görcsös merevség van a kezében, amikor mellé ültetem a kutyát, akkor annyira meg akarja simogatni, hogy minden erőfeszítést megtesz azért, hogy ki tudja nyitni a tenyerét. Ezek olyan apró csodák, amiért érdemes nap mint nap dolgozni. Itt mindenki nyertes ebben a szituációban. Én is feltöltődve tudok hazamenni egy-egy ilyen foglalkozásról, és ilyenkor az ember a saját problémáit is más szűrőn át látja – mesélte Szilvia, és arról áradozott, hogy hihetetlen szeretetet kapnak ők is egy-egy ilyen foglalkozáson, valamint ezek típusáról is beszélt. Az állatasszisztált foglalkozások egyik fajtája az állatasszisztált aktivitás, ahol csak a jelenlétével hat pozitívan a kutya. Az oktatás során, a pedagógiai folyamatokba is csodálatosan be lehet vonni a kutyákat, de országszerte rendszeresen van „olvassunk a kutyának” projekt is, ami szintén motivációs erőként hat a gyerekekre, sokkal stresszmentesebben tudják gyakorolni az olvasást. Vannak speciális célzott terápiák, amiket gyógypedagógus segítségével a kutya képességeit figyelemeb véve állítunk össze, ahol a különböző részképességek fejlesztésével foglalkozunk.

Komoly felkészülés

A segítő kutyák alkalmazása államilag szabályozott keretek között zajlik, és meghatározott vizsgakövetelményeket kell a gazdának és a kutyának teljesítenie ahhoz, hogy hivatalos tanúsítvánnyal rendelkező segítő kutya lehessen. Szabályozás alá esik az is, hogy a segítő kutya-gazda páros mikre jogosult.

– Terápiás kutyát csak habilitációs kutyakiképző képesítéssel rendelkező ember képezhet ki, tulajdonképpen szociális minisztériumi rendelet rendelkezik arról, hogy mi mindent kell tudnia egy terápiás kutyának, illetve a vizsga feladatait is ez a rendelet szabályozza. Több hónapos okj-s képzésen lehet ezt elméletben és gyakorlatban is elsajátítani. Már a kiválasztás is nagyon fontos, többféle tesztet végeznek el a kölykökön, hogy például egy 8-10 fős alomból melyik kiskutya lesz alkalmas. Egészen a vizsgáztatásukig, felkészítésükig kísérjük az útjukat a kutyáknak – tudtuk meg a kutyakiképzőtől, aki részletezte azt is, hogy a legideálisabb már a tesztelés után alomból választani kutyát. Vannak nagyon tudatos tenyésztők, akik nullától hat hetes korukig az okoskutya programot végzik a kölykökkel. Már az alomban olyan ingerekhez hozzászoktatják a kicsiket, mint az alagúton átbújás, különböző tapintású, nagyságú tárgyakat adnak be a kiskutyának, hogy természetes legyen például a kulcscipelés, vagy bármit a szájába tartani.

– Brúnót egy ilyen helyről hoztam el. Szivacsként szívják magukba a tudást a kölykök. Minél kisebb korban tanítgatjuk, mutatjuk meg nekik a világ működését, annál természetesebb lesz. Egy idősebb kutyát nagyon célzottan tanítani kell, az már egy kicsit nehezebb folyamat – mondta Szilvia, és arról mesélt, hogy a világon hazánkban szabályozzák az egyik legszigorúbban a terápiás kutyák alkalmazását és vizsgáztatást.

Magas szintű követelmények

– Nagyon sokrétű követelménynek kell megfelelni. A kiképzett kutyának át kell mennie egy két részből álló vizsgán a gazdájával, aki a felvezető. Az egyik fele egy engedelmességi, temperamentum vizsga, ami 13 előre meghatározott feladatból áll, a másik pedig egy záróvizsga, egy valós terápiás szituáció, amire készíteni kell egy óratervet. Itt is vannak kötelező elemek, amit tartalmaznia kell a terápiás foglalkozásnak, ami minimum harminc, maximum negyvenöt perc. Gyakorlatilag egy bemutató órát kell tartani, ahol a vizsgabizottság folyamatosan nézi a kutya és a kiképző minden mozdulatát – részletezi Brúnó gazdája.

– Figyelik például, hogy milyen a kapcsolatom a kutyával, mennyire motiválható, hogyan tudom kezelni, fegyelmezni a kutyát, hogyan tudunk együtt és a terápiás csoporttal dolgozni. Ha sikerül a vizsga, akkor egy két évre érvényes tanúsítványt szerzünk meg, ami a Magyar Terápiás és Segítő Szövetség Egyesület nyilvántartásába, az összes segítő kutya hivatalos magyarországi adatbázisába kerül. Kapunk egy kétoldalú kártyát, aminek az egyik oldalán a kutya szerepel, a másikon pedig a felvezető, aki nem mindig egyezik meg a tulajdonossal. Egy kutyával levizsgázhat több felvezető is.

Minden típusú segítő és munkakutyának speciális kiképzési terve van, de minden esetben az a legfontosabb, hogy kölyök korban ki kell választani azt, hogy alkalmasak-e az adott munkára.

Mindig az egyed számít

Fekete Szilvia arról is beszélt, hogy korábban, a 20. század elején a németjuhászok voltak vakvezető kutyák, és őrző-védő feladatot is elláttak a gazdájuk mellett. Manapság a labrador retriever típusúak közül kerülnek ki a vakvezető kutyák, közepes termetű, nagyon szociális lények, betegségekre kevésbé fogékonyak. De például a border collie, bernipásztor, vagy spániel fajták is jó terápiás kutyák lehetnek megfelelő kiképzéssel. A legfontosabb, hogy a kutya is élvezze, szeresse amit csinál, de nagyon kell figyelni arra is, hogy ne legyen túlterhelve se az állat. Mindig az egyed számít, menhelyről mentett kutyákból is lett már nagyon jó terápiás, segítő kutya.

Lapunk kérdésére a szakember elmondta, hogy ha valaki szeretne a saját kölykéből segítő kutyát nevelni, akkor mindenképpen fel kell keresnie egy terápiás kutyakiképzéssel foglalkozó alapítványt, ahol habilitációs kutyakiképzők megnézik, hogy alkalmas-e az eb. Ha igen, akkor utána már csak a gazdán múlik, ugyanis ez a munka egyfajta pszichológiai továbbképzés is. A kutyakiképzés csak az egyik oldal, a gazdának is alkalmasnak kell lennie. Alázat, kitartás, sok lemondás szükséges hosszú távon, de amit cserébe kap az ember, azt nehéz szavakba leírni.

– Nagyon fontos, hogy csak olyan ember vállaljon kutyát, hobbi célra is, akinek az időbeosztása, életstílusa lehetővé teszi. Egészségügyi és állatvédelmi szempontból is ajánlott minden kutyát ivartalanítani, kivéve ha tenyésztésre tartják, a vakvezető kutyáknál például kötelező is. Óriási felelősség a kutyatartás, ez egy életforma, folyamatos gondoskodást igényel, költségei is vannak, foglalkozni kell még a kertes házban élő egyedekkel is. Szükség van arra, hogy fizikailag lefárasszuk őket, a gazdájától sok lemondással is jár. Viszont azt mondják, hogy 10 évvel meghosszabbítja az ember életét a kutyatartás, hiszen többet mozgunk, és óriási szeretet is adnak – mesélte csillogó szemmel Fekete Szilvia.