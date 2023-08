A napokban Pécsett súlyos támadás érte a Volánbusz egyik munkatársát: a buszvezetőt megverték, a férfi fej- és bordasérüléseket, illetve zúzódásokat szenvedett. A busztársaság közleményt juttatott el szerkesztőségünkhöz, melyben azt írják: határozottan kiállnak munkatársaik mellett, és minden, a normális emberi együttélés és a közösségi közlekedés alapvető szabályait betartani képtelen támadónak üzenik: elég volt!

Az autóbusz-vezetők közfeladatot ellátó személyek, az őket ért támadások bűncselekménynek minősülnek, és szigorúan büntetendők – kíváncsiak voltunk arra, vármegyénkben mennyire gyakoriak az ehhez hasonló esetek.

– Mások mellett a katonák, polgárőrök, papok, bírósági végrehajtók, egészségügyi dolgozók, mentősök, tűzoltók, tanárok, gyermekfelügyelők, halőrök, taxisok, buszsofőrök, postások, iskolaőrök, parkolóőrök minősülnek közfeladatot ellátó személyeknek, és ha a tevékenységük során erőszakkal, fenyegetéssel akadályozzák vagy bántalmazzák őket, a Büntető törvénykönyv szerint ugyanolyan védelem jár nekik, mint a hivatalos személyeknek – mondta el lapunknak dr. Szilágyi László. A vármegyei főügyészség szóvivője hozzátette: elvárásokat is megfogalmaz velük szemben a törvény, szigorúan büntetendő ugyanis, ha valaki visszaél a közfeladati helyzetével, sőt, vannak olyan bűncselekmények, amelyekért súlyosabb börtönbüntetést lehet kapni, ha azokat közfeladatot ellátó személyként követi el valaki.

A fokozott büntetőjogi védelem akkor illeti meg őket, amikor a munkájukat végzik, így ha a munkaidejük lejárta után kerülnek valakivel konfliktusba, az esetleges bántalmazás miatt testi sértés jöhet számításba, ami enyhébb bűncselekmény. Viszont akkor is jár nekik a fokozott védelem, ha már nincsenek szolgálatban, de a munkájuk miatt éri őket atrocitás.

A 13-as busz sofőrjére támadt

A szóvivőtől megtudtuk: Szabolcs-Szatmár-Beregben 2020-tól évente 13–19 olyan eset fordult elő, amikor közfeladatot ellátó személy ellen erőszakot követtek el. Ezekben az esetekben az ügyészség a leggyakrabban vádat emel, de különösen fiatalkorú elkövetők esetében előfordul, hogy feltételes ügyészi felfüggesztést alkalmaznak, azaz az ügy nem kerül bíróságra, de az elkövető egy-két évig felügyelet alatt áll.

A legtöbbször felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozzák a büntetlen előéletű vádlottakkal szemben, de az is előfordult, hogy végrehajtandó börtönbüntetést kellett indítványozni, azt pedig a bíróság ki is szabta, mert a vádlott többször került a törvénnyel összeütközésbe. Jellemző az is, hogy az ügyészség igyekszik gyorsan befejezni az ilyen eljárásokat: többször előfordult, hogy bíróság elé állítás keretében, az elkövetéstől számított néhány napon belül már ítéletet is hozott a bíróság – mondta dr. Szilágyi László, és konkrét eseteket is említett.

– Buszsofőrre az elmúlt három év alatt egyszer támadtak: 2020. augusztus 6-án Nyíregyházán, a 13-as buszon az egyik utas kifogásolta a sofőr vezetési stílusát. Odament hozzá, szidalmazta, ütögette a kasszát, így akadályozta, hogy biztonságosan el tudja látni feladatát. A buszsofőr leállította a járművet, majd mentesítő járatot hívott. A sofőrt erőszakkal és fenyegetéssel akadályozó vádlottal szemben a bíróság felfüggesztett börtönbüntetést szabott ki.

A jegy nélkül utazók balhéznak

– A vármegyénkben leg­gyakrabban előforduló esetek közé a kalauzokat ért atrocitások tartoznak: ezen esetekben a jegy nélkül utazó utasok támadnak a vasúti alkalmazottra. A kalauz ilyenkor rendszerint segítséget kér a mozdonyvezetőtől, és gyakori, hogy a következő vasútállomáson már a rendőrök várják a renitens utast.

– Időnként tettlegességre is sor kerül, ilyenkor akár testi sértés is megvalósulhat a közfeladatot ellátó személy elleni erőszak mellett. Van olyan kalauz a vármegyénkben, aki az elmúlt három-négy évben már többször is ilyen bűncselekmény áldozatává vált, de mivel jól kezeli ezeket a helyzeteket, súlyosabb sérülések nélkül mindig megúszta a jegy nélkül utazó utasokkal a konfliktust. Egy másik esetben egy férfi kerékpárral utazott a vonaton, azonban a kerékpárjára szabályosan megváltott menetjegyet nem akarta odaadni a kalauznak. Megrángatta a kalauzt, végül mégis felmutatta a jegyet – a bíróság mindezt pénzbüntetéssel szankcionálta – tudtuk meg a szóvivőtől, aki azt is elmondta, hogy bár nagyon ritkán, de az orvosok is célponttá válnak. – Egy nő férje a közbeszólásaival zavarta a gyógyító munkát, mire az orvos el akarta a helyszínt hagyni, de a felbőszült férj ezt nem engedte, veréssel fenyegette meg a doktort. A bíróság mindezt pénzbüntetéssel „honorálta”.

Megverik a tanárt, a gyermekfelügyelőt

Viszonylag gyakran éri támadás a gyermekotthonokban és lakásotthonokban dolgozó gyermekfelügyelőket, akikre a nevelésbe vett fiatalkorúak támadnak rá. Jó, ha tisztában vannak vele a fiatalkorú elkövetők, hogy az ilyen bűncselekményért akkor is eljárás indul ellenük, ha a 12. életévüket betöltötték, ugyanis javítóintézeti nevelés alkalmazható velük szemben.

A mentősöket is gyakran éri támadás: az elmúlt években az éppen ellátott sérült vagy beteg többször megtámadta őket, de az is előfordult, hogy hozzátartozók bántalmazták a mentősöket, mert úgy ítéleték meg, hogy nem elég gyorsan érkeztek ki a helyszínre, vagy nem nyújtottak megfelelő ellátását – ilyen esetben a mentősök többször kérték a rendőrség segítségét. Gyakran megesik az is, hogy az iskolában a diák a tanárra támad, főként olyankor, amikor a pedagógus megpróbálja fegyelmezni, s rávenni az iskola házirendjének betartására – tette hozzá a szóvivő.

SZA



Illusztráció: MW