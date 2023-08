Az elmúlt két vasárnap rendezték meg a Leveleki-víztározó északi gátján a Halcatraz-Aventus Horgászverseny két újabb fordulóját a hosszúelőkés feeder technika szakágban.

Kitartottak esőben, szélben

Ezt a két fordulót Sveda Tamás szervező összegezte szerkesztőségünk számára.

– Az augusztus 6-i első fee­derforduló előtt mindenki az időjárás-jelentést figyelte, hogy vajon mégis mennyire áznak el a versenyzők. Hát eláztak. A hidegfront megtette a hatását, a hőmérséklet egész kellemes volt, de hát az a déli szél, ami szembekapta a horgászokat, nem volt kellemes.

– A halakat viszont az egy kicsit sem zavarta, hogy a horgászokat egyrészt szembekapta a szél, másrészt bőrig áztak. Az addigi legjobb átlaggal zártuk ezt a versenyt, úgy, hogy nem voltak 10 kg feletti fogások. A pálya teljesen egyenletes volt, és szinte bárhonnan lehetett szektort nyerni. Az apagyi oldal ismét erősebb volt, mint a leveleki, de ezt már megszoktuk. Azon a napon a kárászok domináltak, és kevesebb dévér volt a szákokban, de amiket kifogtak a versenyzők, azok fantasztikusan hatalmas példányok voltak.

Sveda Tamás összesítésben első lett



– A feederbajnokság második fordulóját augusztus 13-án rendeztük meg. Ez a kategória a legnépszerűbb a horgászok körében, most volt a legtöbb induló, így itt volt a legnehezebb felkerülni a dobogóra.

Kiélezett küzdelem

A II. fordulóban is minden halra lehetett horgászni. Sajnos, csak a széleken volt jelen a kárász és a keszeg nagyobb számban. Emiatt sokan sneciztek, törpéztek, fogták, amit lehetett, vagy ráálltak a nagy halak megfogására – kisebb-nagyobb sikerrel. A forduló győztesei nagy amurokkal és kárászokkal lehettek dobogósok. Összetettben ez a feederbajnokság volt a legkiélezetteb és legnehezebb verseny, itt volt szerintem a legnagyobb szerepe a horgásztudásnak – tette hozzá Sveda Tamás.

Ugratásból nem volt hiány

Ennek a feedertechnikának a versenyt szervező Sveda Tamás sem tudott ellenállni, s ahogy a végeredmény mutatja, derekasan helyt is állt. Kérdésünkre, hogy nem volt-e zrikálás, hogy éppen a szervező nyerte meg a viadalt összetettben, így felelt:

– Más versenyeken is gyakran előfordul, hogy a szervező beül az indulók közé, s részt vesz a megmérettetésen, a szabály ezt nem tiltja. Egy horgászversenyen mindenki egyenlő eséllyel indul, nem mondhatjuk azt, hogy a szervező maga köré gyűjtötte a halakat. Szeretek versenyezni, szeretem a feederezést, így beneveztem én is. Természetesen a többiek részéről ment a zrikálás, ment az ugratás, de ez is csak a baráti és családias hangulatot tükrözte vissza.

Mint megtudtuk, a Halcatraz-Aventus Kupában lesz még egy záróforduló szeptember utolsó vasárnapján. Azon a versenyen az előző hetekben megrendezett három szakág (úszós, method, feeder) hat fordulójának legjobbjai mérhetik össze tudásukat és ügyességüket. Már most borítékolható, hogy izgalmas verseny lesz, hiszen ugyanazon a pályán egyszerre versenyeznek majd különböző technikával a résztvevők. MML



Összesített eredmény

1. Sveda Tamás, 2. Kecskés Attila, 3. ifj. Sárvári Lajos, 4. Kovalkovics Gábor, 5. Csizmadia Ákos, 6. Mile Pál, 7. Papp Dániel, 8. Nagy Gábor, 9. Vadon Dániel, 10. Boros Alex.



Álló kép: Sveda Tamás összesítésben első lett

Borítókép: Kovalkovics Gábor a második fordulóban fogta ezt az amurt | Fotók: Csorba Csaba