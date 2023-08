Aki szeretne élni a pótfelvételi lehetőségével, ne késlekedjen, ne halassza az utolsó pillanatra a jelentkezését!

– Azok, akik az idén nem nyertek felvételt vagy nem jelentkeztek egyetlen felsőoktatási intézménybe sem, a pótfelvételi eljáráson nyílik lehetőségük a jelentkezésre. A póteljárás során egyetlen intézmény egyetlen képzését jelölhetik meg az érdeklődők – közölte Nagyné Erdős Judit, a Nyíregyházi Egyetem Hallgatói Szolgáltató Központjának központvezetője. – A pótfelvételi eljárás július 28-án indult, és augusztus 6-án, vasárnap éjfélig tart. Eddig van lehetőség a jelentkezés benyújtására és a dokumentumok feltöltésére is, hiánypótlásra póteljárás keretében nincs lehetőség. A jelentkezést ugyanúgy az E-felvételi rendszerben kell elvégezni, mint az általános eljárás esetében. Az idén is lehetősége nyílt az intézménynek állami ösztöndíjas képzéseket meghirdetni a póteljárás során: az agrár, a műszaki és a pedagógusképzés képzési terület szakjain állami ösztöndíjas és önköltséges képzéseket is meg tudtunk hirdetni. Intézményünk a személyes megjelenésű vizsgákat augusztus 22-én tartja, erről elektronikus úton küldünk tájékoztatást az érintetteknek.

Szakirányú továbbképzéseinkre szeptember 1-ig van lehetőség jelentkezést benyújtani. A coach képzéstől a pedagógus szakvizsgán át egészen a munkavédelmi szakirányú továbbképzésig nagyon színes palettával találkozhatnak az érdeklődők.