Azt mondta, a nemrégiben bejelentett, Nyíregyházán épülő akkumulátorgyárral kapcsolatban nagyon sok fontos adatnak nincsenek a birtokában, és azért, hogy tisztán lássanak, rendkívüli közgyűlés összehívását kezdeményezték. Babosi György önkormányzati képviselő azt mondta, a gyár víz- és energiaigényéről, illetve ezek biztosításának módjáról több variáció is megjelent a sajtóanyagokban – a város vezetésétől ezekről várnak pontos információkat, és arra is kíváncsiak, hány nyíregyházi kaphat majd munkát a gyárban. Szeretnék megnézni a szerződést még annak aláírása előtt, és ha kell, titoktartási nyilatkozatot is aláírnak – tette hozzá.