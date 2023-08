Az érettségire épülő két-vagy hároméves szakképzésben is megtalálhatják a helyüket azok a fiatalok, akiknek az idén nem sikerült bejutniuk a felsőoktatásba.

– A Nyíregyházi Szakképzési Centrum huszonegy ágazatban mintegy 70 szakmában várja azokat a fiatalokat, akik érettségi után szakmát szeretnének szerezni vagy az idén nem jutottak be az egyetemre. Technikumi képzést, valamint szakképző iskolai képzést is tudunk ajánlani számukra, valamennyi iskolánk kinyitja ezt a lehetőséget az érettségizett felnőttek előtt – mondta el szerkesztőségünknek Pivonka Szilvia, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgató-helyettese.

Pontokat vihetnek magukkal

Hozzátette, szinte valamennyi ágazat népszerű diákjaik körében, az elmúlt években nőtt a presztízse a szakmatanulásnak és megemelkedett az iskoláikba jelentkezők aránya is. Elmondta, az idén a szakmajegyzék szerinti szakmákat okleveles technikusképzésben is el lehet sajátítani. Ezt azért fontos kiemelni, mert az okleveles képzést követően könnyebb lehet az egyetemi, főiskolai felvételi, ugyanis az okleveles technikusi képzésből pontokat vihet magával a hallgató az egyetemre. Az egymásra épülő rendszerrel az a cél, hogy a magyar fiatalok továbbtanulási esélyeit támogassák, illetve legyen előttük pályakép, hivatásépítési lehetőség.

Tanulói jogviszonyban

– Az okleveles technikusi képzés több iskolánkban is elérhető. A Bánki Donát Műszaki Technikum és Kollégiumban az elektronika, a gépészet, a specializált gép-és járműgyártás közkedvelt a diákok körében, a Széchenyi István Technikum és Kollégiumban a pénzügy-számvitel, az informatika szintén. A Sipkay Barna Technikumban a turizmus szakmák iránt folyamatos az érdeklődés, ahogyan a cukrász és szakács szakmák is sokakat vonzanak. A Wesselényi Miklós Technikum és Kollégiumban kiemelném a vegyipari képzéseket, ahonnan egyenes út vezethet a munkaerő-piacra. Nyíregyháza vegyipari központ, így ezen a területen folyamatosan szükség van utánpótlásra, s az a tapasztalat, hogy ebben az ágazatban karrierlehetőség is van – hangsúlyozta a centrum főigazgató-helyettese.

Hozzáfűzte, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum valamennyi iskolája kínál képzéseket azoknak, akik nem jutott be a felsőoktatásban és tanulni szeretnének, általában azokat a szakmákat, melyeket nappalin is indítanak.

Mint ismert, az érettségire épülő képzésekben a 25 év alattiak tanulói jogviszonya nem szűnik meg, félév ágazati oktatást követően másfél év szakirányú oktatásban vesznek részt, és ugyanazok a kedvezmények járnak nekik, mint a nappalin tanulóknak, diákigazolványra jogosultak és ami fontos: ösztöndíjat kaphatnak, valamint a duális szakmai oktatásban résztvevők munkabérre is jogosultak. Tehát több érv is a szakmatanulás mellett szól, itthon két szakma megszerzése teljesen ingyenes, s azután ismét próbálkozhatnak, jelentkezhetnek egyetemre, rajtuk áll a döntés.

Pivonka Szilvia főigazgató-helyettestől megtudtuk, kizárólag az okleveles technikusi képzéseknél van létszámkeretük, a többi szakmánál nincs, megpróbálják mindig megtalálni a jelentkezők helyét és a számukra megfelelő képzésbe bevonni őket.