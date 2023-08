Az ünnepi szentmisén jelen volt dr. Simon Miklós országgyűlési képviselő, Belicza László, a Dél-nyírségi Kistérségi Többcélú Társulás elnöke, Kállósemjén polgármestere, Baracsi Endre, a vármegyei közgyűlés alelnöke, Bacskai Erzsébet, Szakoly polgármestere, Bakó Sándor, az egyházközség plébánosa, továbbá Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató.

Az újonnan épülő templom elődjét 1949-ben szentelték fel, de a tornyot csak évtizedekkel később,1996-ban építették hozzá. Az építés idején a szegényes anyagfelhasználás, a nem megfelelő talaj és a torony dőlése miatt a templom statikailag életveszélyes állapotba került, és már nem lehetett helyreállítani.

Egész életében szent volt

– Nem volt más választás, mint elbontani a templomot. A helyére a hagyományokat követve egy modern, a mai kor igényeinek megfelelő templomot építettek – tudtuk meg Bakó Sándortól, a az egyházközség plébánosától.

A templomszentelésen Palánki Ferenc megyéspüspök elmondta, a ház és a haza ugyanabból a szótőből származik, az egyházmegye és az egyházközség az Istennek épített házat, amivel Isten országát is építették.

– Ma az új templom mellett István királyt is ünnepeljük, aki életét, családját és nemzetét is krisztusi alapokra építette. Nem azért avatták szenté, mert kiváló király volt, hanem azért volt remek uralkodó, mert egész életében szent volt. Úgy tekintett nemzetére, mint a családjára, s bár Imre herceg halála után elveszítette a reményt, később visszanyerte azt, és saját halála előtt Magyarországot Máriának ajánlotta. Cselekedetével arra is tanít minket, a mai kor embereit, hogy hitünkre építve merjünk távlatokban gondolkodni – hívta fel a jelenlévők figyelmét Palánki Ferenc.