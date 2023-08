Ahogy arról korábban lapunkban beszámoltunk, rengeteg diák vállal munkát a nyáron, ezért nem kell a családi kasszából áldozni egy fesztiválra, vagy akár egy új mobiltelefonra.

A diákoknak elérhető állások kínálata évről évre egyre színesebb, így aki valóban dolgozni akar, biztosan megtalálja a neki leginkább megfelelő állást – akár a szünidőn túlra is. A nyár végéhez közeledve kevesebb a nyitott pozíció, ugyanakkor a tanév elindulásával is számos lehetőség nyílik a fiatalok előtt – erről mesélt lapunknak Járosi Dorina, a HSA Group nyíregyházi és mátészalkai irodavezetője. Elmondta, a cégcsoporthoz tartozó Meló-Diák Iskolaszövetkezetnél nagyon sok fiatal megfordul munkák után kutatva, és egyre többen vannak azok, akik nemcsak nyáron, hanem egész évben dolgoznak.

A korábbinál több érdeklődő

– Már májustól megrohamoztak minket a diákok, és az előző évekhez képest is sokkal nagyobb volt az érdeklődés. Ez a „roham” egészen júliusig tartott, pályafutásom során ez volt a legerősebb időszak. Aki szeretett volna dolgozni, munkába is állhatott, és bár még napjainkban is rengetegen érdeklődnek, most kevesebb a nyitott pozíció, mint a nyár elején. Persze lehetőségek még mindig vannak, ráadásul nem csupán nyáron van diákmunka. Nyáron sokkal többen jelentkeznek, ám valószínűleg a gazdasági helyzet miatt ősszel is nagyobb lesz az érdeklődés – hangsúlyozta Járosi Dorina, akitől azt is megtudtuk, sok diák gyűjtött fesztiválra és jogosítványra, amik sok máshoz hasonlóan szintén megdrágultak.

Levesznek a terhekből

– A munkájukkal sok terhet levesznek a szülők válláról, így ezek a költségek nem a családi kasszát terhelik. Már megjelentek nálunk azok a fiatalok is, akik a nyár elmúltával is szeretnének munkát vállalni, ám esetükben az igazi dömping majd szeptember elején várható, amikor megérkeznek a városba az első éves egyetemisták. Nagyon sok gyakornoki munkalehetőség van év közben, ahogy a gyári munkák, árufeltöltő pozíciók és a mozik is várják azokat, akik az iskola mellett is dolgoznának. Elindultak a postai beosztások is, ezek keretében a jogosítvánnyal és vezetési tapasztalattal rendelkező tanulók vállalhatnak futár állást, illetve a logisztikai központban a csomagok pakolására is várják a jelentkezőket. A nyár slágerei abszolút a strandokon végezhető feladatok voltak, mint az úszómester és a medenceőr, ráadásul mi az ehhez szükséges képzést is biztosítjuk a jelentkezőknek – tette hozzá az irodavezető.

Fotó: Illusztráció: MW

Csáki Alexandra

Mozgó reklámtábla az útkereszteződésekben

Huszonöt éves koromra voltam én már minden, csak akasztott ember nem, avagy a főiskola végére tisztességesen alámerültem a munka világában. Ma már érzékeny nosztalgiával gondolok a kocsmapultban, gyári szalag mellett, összeszereléssel, ragasztással, csomagolással töltött éjszakákra, a „kutyás bemutatóval” egybekötött szórólapozásokra. Kereskedtem, győzködtem, még mozgó reklámtábla is voltam útkereszteződésekben, csak hogy a hónap végén egy kicsivel vastagabb legyen a pénztárcám, s annyival több maradjon édesanyám zsebében. A Kelet-Magyarországhoz is főiskolásként kerültem, kihasználva a már meglévő, illetve a magyar szak adta érzéket és tudást, beülhettem a diákkorrektori székbe.

Azt gondolom, hogy aki középiskolásként, egyetemistaként szert tesz egy kis munkatapasztalatra, már felnőttként hamarabb megtalálja a helyét, és könnyebben beilleszkedik.



Lengyel Nóra

Nem meló-dráma

Az egyetemi éveim alatt a debreceni Tourinform irodában dolgoztam márciustól októberig, a turista szezonban. Nagy szerencsém volt, mert így nem csak a turizmust ismerhettem meg, hanem nagyon sok rendezvényen, fesztiválon is részt vehettem. Először csak kultúra rajongóként, aztán már rendezvényszervezőként is, így olyan művészekkel is találkozhattam, akiknek már csak a hátrahagyott műveiben gyönyörködhetünk. A filozófia szakon gondolati síkon tárult ki előttem a világ, közben megtanultam a gyakorlatban is több szemszögből minden részletre odafigyelni, gyorsan reagálni, szervezni, vagy újratervezni. Imádtam minden pillanatát, így nem is munkaként fogtam fel. Nem utolsó sorban, így tudtam finanszírozni a tanulmányaimat. A diákévek alatt szerzett tapasztalatok végig kísérik az ember életét, ezért nagyon ajánlom a fiataloknak, hogy használjanak ki minden pillanatot.



Pusztai Sándor

A munka nem szégyen

Egy hivatalos kimutatásban meglepve láttam, hogy életem első dolgos hónapja is adminisztrálva volt. Nyolcadik osztály előtt a nyarat egy gyümölcsfelvásárló cég telepén a ládák tisztításával és rakodásával töltöttem. Szerettem volna egy kazettás magnót. Aztán szüleim kipótolták a keresetet, és így vettük meg a tarpai háziorvos orsós magnóját. Később voltam kirakatrendező, bolti eladó, számítástechnikai hardveres, és lassan 35 éve médiamunkás. A moszkvai olimpián biztosan volt több tucatnyi kommentátorpult, amiben az én munkám is benne volt. Amikor az első lakáskiutalás előtt felmérték a múltamat, egy elvtárs kissé csalódottan látta a munkakönyvben a sok bejegyzést. – Nem szeretjük a vándormadarakat – mondta, én csak annyit tettem hozzá, ezek nyári munkák, és a munka nem szégyen.