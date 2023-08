Augusztus 16-án, szerdán ( tartaléknapok augusztus 17. és augusztus 18.) - az időjárás függvényében, a NYÍRVV Nonprofit Kft. megbízásából a Tréner Kft. légi úton 2477 hektáron szúnyog imágógyérítést (szúnyogirtást) végez Nyíregyháza város közigazgatási területén. A légi gyérítést a kora esti órákban naplemente előtt egy órával kezdik. A földi védekezés 210 hektár területen, ugyanezeken a napokon történik. Ennek során a füstölést melegköd-képző berendezéssel végzik a késő esti órákban. A védekezésre használt szúnyogirtó szer (Deltasect Plus 1,2 ULV) emberekre, melegvérűekre nem veszélyes, hatóanyaga rövid idő alatt lebomlik – tájékoztatja a lakosságot a városüzemeltetési feladatokat ellátó cég. A Katasztrófavédelem és a Nemzeti Népegészségügyi Központ javaslata alapján a földi és a légi szúnyogirtás esetén is a szabadban tartott gyermekjátékokat, élelmiszereket, evőeszközöket, szabadban szárított ruhákat a kezelés előtt javasolt összegyűjteni vagy letakarni. A kezelés idejére és az azt követő egy órában javasolt az ablakokat zárva tartani és a külső levegőt bejuttató mesterséges szellőztető berendezéseket kikapcsolni. A kezelt területen lévő zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztás vagy feldolgozás előtt ajánlott megmosni. A szabadban, fedetlenül tárolt vízgyűjtő edényekben, a különböző tárgyakban megülő esővízben akár egy hét alatt is kifejlődhetnek a szúnyoglárvák, ezért ajánlott, hogy az ingatlantulajdonosok rendszeresen ürítsék vagy takarják le az épületek körüli kisebb, pangó vízgyülemeket.